Carlos Delfino tuvo un gran debut en el Pesaro de Italia

El exinternacional argentino Carlos Delfino concretó hoy un muy buen estreno para Pesaro, que derrotó en la isla de Cerdeña a Happy Brindisi, por 83 a 71, en partido válido por la primera fecha de la Supercopa de básquetbol de Italia.

El escolta santafesino, de 38 años, estableció un destacado rendimiento en los 21 minutos que estuvo en cancha.

El exjugador de Milwaukee Bucks, Toronto Raptors y Houston Rockets, todos de la NBA, firmó una planilla con 19 puntos (3-5 en dobles, 3-5 en triples, 4-4 en libres).

El ex Boca Juniors, campeón olímpico con el seleccionado argentino en Atenas 2004, complementó una lucida labor con la captura de 8 rebotes más una asistencia otorgada, según reprodujo un informe del sitio Lega Basket.

En el quinteto ganador también actuó el base cordobés Ariel Filloy (ex Atenas), quien terminó con 7 tantos (2-4 en dobles, 1-7 en triples), 6 asistencias y un rebote.

Mañana, a partir de las 16:30 hora de Argentina, Luis Scola, capitán del seleccionado albiceleste, tendrá su tercer encuentro con la casaca del Varese, en el duelo que sostendrá como local ante San Bernardo Cantú.

En los dos anteriores, el ala pivote, de 40 años, firmó sólidas performances, a pesar de sendas derrotas.

En el primer encuentro, Scola consiguió 21 puntos y 5 rebotes en el tropiezo ante Armani Milano (77-110), mientras que luego aportó 18 tantos y 4 rebotes en la ajustada caída con Brescia (88-89).

“La Selección siempre está en mi cabeza”, admitió Bolmaro

El escolta argentino de Barcelona Leandro Bolmaro aseguró este jueves que lo motiva "pensar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020", que fueron postergados para 2021 debido a la pandemia del coronavirus.

"Me motiva pensar en los Juegos Olímpicos, me esfuerzo al máximo para poder estar allí y compartir equipo con esos jugadores, que son mis ídolos. Mi idea es estar y no sólo ir de vacaciones. Quiero ir a ganarme un lugar pero también a jugar, voy a ir con esa mentalidad", apuntó el basquetbolista cordobés en diálogo con el sitio web de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).

"Hoy estoy enfocado en Barcelona, en el día a día. Estoy muy cómodo y con ganas de seguir progresando, pero la Selección siempre está en mi cabeza. Me motiva muchísimo", explicó al tiempo que reconoció que la postergación lo favoreció.

Bolmaro fue drafteado por la NBA aunque aún no tiene franquicia. Sin embargo, el chico reconoció: "Estoy totalmente agradecido al Barcelona por la confianza de haber renovado el contrato y tengo que devolverla en la cancha, rindiendo y ganando títulos. En eso estoy concentrado en el equipo, pensando en ir paso a paso, ganándome mi espacio".

El nacido en la ciudad cordobesa de Las Varillas renovó su contrato con Barcelona hace dos semanas y firmó por tres temporadas más, con una mejora crucial en lo económico aunque incluyó una cláusula de salida de casi un millón de euros.

Asimismo, el versátil basquetbolista, que se desempeña como base y escolta, destacó la "confianza" de Barcelona y que allí lo hicieron "siempre" sentirse "cómodo" con sólo 19 años.