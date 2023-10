Charlotte Caniggia plantó a Juanita: "Qué se puede esperar"

La nieta de Mirtha Legrand volvió a la pantalla de ElTrece con Almorzando con Juana y se quejó de que la mediática se bajara a último momento de programa.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia decidió no continuar en el certamen de baile televisivo y, al mismo tiempo, dadas las circunstancias se bajó de la mesa de Almorzando con Juana, apenas unas horas antes de que comenzara la grabación del primer envío de la temporada del ciclo, por lo que la producción se vio obligada a buscar una invitada de emergencia para que ocupara su silla.

Juana no se privó de hacer su descargo contra Charlotte y su mánager, Fabián Esperón, por lo que a su entender había sido una actitud muy poco profesional.

“Les quiero contar que tenemos una mesaza, digna de domingo, para estar compartiendo con todos ustedes. Pero antes, cabe aclarar que nosotros estuvimos anunciando justamente nuestra mesaza, pero la señorita Charlotte no viene a la mesa hoy porque no se sentía de humor”, comenzó diciendo la hija de Marcela Tinayre. Y luego continuó, visiblemente indignada: “El representante Fabián maltrató a toda mi producción, porque la señorita se había comprometido a venir y no vino. Pero igual, ¡qué se puede esperar del burro más que una patada!”.