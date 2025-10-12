Cháves sentenció a Vicente y Lemos regresó a lo grande

Fue en el festival de boxeo que se realizó este sábado en la Quinta Vaccarezza de Ituzaingó, Buenos Aires.

El regreso de Gloria y Honor, volvió a ofrecer una gran noche para el boxeo argentino con el evento que tuvo lugar este sábado en la Quinta Vaccarezza, Ituzaingó (Buenos Aires), que contó con la organización de OR Promotions, en colaboración con el Sindicato de Trabajadores del Medio Ambiente (A.G.O.E.C.).

En el combate estelar de la noche, el bonaerense Alan "El Veneno" Cháves (60,950 / 21-0-0, 18 KO), noqueó técnicamente en tan solo un asalto al laureado cubano, Pablo "The Judge" Vicente (60,950 / 24-4-0, 17 KO), reteniendo por tercera ocasión el título latino ligero OMB.

El actual #3 del ránking mundial dio una clara muestra de su determinación, en lo que a priori era el combate más duro de su carrera. A los 57 segundos del primer asalto, Cháves lanzó una combinación buscando abrir la guardia del su oponente, dejando una ventana para conectar un letal cross diestro que impactó de lleno en la mandíbula del visitante. El golpe fue tan devastador que Vicente se desplomó sobre el tapiz. Visiblemente aturdido e incapaz de mantener la verticalidad, no pudo superar la cuenta de protección del árbitro Gustavo Tomas, decretándose la victoria antes del límite.

Con este espectacular triunfo, el oriundo del barrio Santa Brígida seguramente escalará a lo más alto del ranking OMB en el corto plazo, dado que el próximo 22 de noviembre en Riad, se definirá el futuro de la división con la disputa del título mundial OMB vacante. En ese marco, el estadounidense Abdullah Mason y el británico Sam Noakes, actuales #1 y #2 del listado, buscarán llegar a lo más alto en un cruce de alto vuelo.

LEMOS REGRESO CON TODO SU PODER

En el pleito semiestelar de la jornada, el tresarroyense Gustavo "El Eléctrico" Lemos (63,500 / 30-2-0, 20 KO), regresó de la mejor manera luego de superar por abandono en el sexto asalto al rocoso colombiano, Miguel "Dinamita" Bolaño (62,200 / 10-4-0, 7 KO).

Con la expectativa puesta en el retorno del crédito del Barrio Ruta 3 Sur, y con la ilusión de un nuevo camino al mando del ex campeón mundial, Pablo Chacón, Lemos demostró todo su poderío al derrotar a un inquebrantable oponente, que dejó todo y se mantuvo en pelea a pesar de la superioridad.

Esta victoria significó el gran regreso de Tito, que lo reposiciona una vez más en el radar internacional. Tras bambalinas, el ganador remarcó su deseo de obtener una revancha con el estadounidense Richardson Hitchins, a quien Lemos había superado con amplitud en Las Vegas, pero que fue notoriamente perjudicado en las tarjetas.

Ahora, con su nuevo equipo de trabajo, ilusiones renovadas y la motivación en su máximo esplendor, el Eléctrico apunta a consolidarse una vez más en las grandes carteleras mundiales.