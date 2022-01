Chubut sólo hisopará a grupos de riesgo

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, brindó una conferencia de prensa informando los nuevos criterios de vigilancia, diagnóstico y aislamiento para casos de COVID-19, teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica. Por ello, solicitó a la población no concurrir a hisoparse si no están contempladas en los grupos de riesgo.

La conferencia se realizó en el Salón del Ministerio de Salud provincial, donde el ministro estuvo acompañado por la jefa del Departamento Provincial de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, Mariela Brito.

Puratich señaló que “ayer en el Consejo Federal de Salud discutimos las nuevas medidas sobre todo con el manejo de quienes son considerados contactos estrechos y criterios de hisopados, debido que la situación epidemiológica cambió y hay una gran circulación viral. Se tomaron medidas con los contactos estrechos asintomáticos y quienes tengan el esquema de vacunación completo con dos dosis -en menos de 5 meses-, y refuerzo aplicados no tendrán que aislarse. En cambio quienes no estén vacunados siguen con las mismas normas anteriores”.

“Otro tema con respecto a los hisopados es que se ha visto que se hisopan personas que no corresponde ni tienen un criterio e indicación para llevarlo adelante. No es ‘por las dudas me hisopo’. Este desborde no está relacionado con formas graves de la enfermedad sino que ante la duda se hisopan y eso está mal. Tenemos una altísima positividad, ayer en Trevelin de 100 hisopados la totalidad dieron positivos”, explicó el ministro de Salud.

GRUPOS DE RIESGO

Puratich recordó que “el criterio para hisopar será para personas que tienen riesgo de padecer una forma grave de la enfermedad y comunicamos a través de una circular quiénes son: se trata de las personas de 60 años o más con vacunación incompleta; personas con diabetes tipo 1 y tipo 2; personas con obesidad (cualquier grado); personas en tratamiento oncológico actual para tumores sólidos y oncohematológicos; inmunocomprometidos por medicación inmunosupresora, inmunodeficiencias primarias y secundarias, moderadas y graves; personas con VIH; y personas con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis”.

“Estos pacientes tienen criterio de realizarse un hisopado. Queremos que esto quede claro; es por la situación epidemiológica y para hacer un uso adecuado del recurso humano que está desgastado, agotado y que incluso recibe malos tratos de personas”, lamentó el titular de la cartera sanitaria provincial.

Consultado por la circulación de cepas, Puratich confirmó que “hay casos diagnosticados de todas las cepas; ésta en particular es altamente contagiosa, pero al tener un muy nivel de vacunación muy alta en la población los síntomas son leves”.

Respecto al esquema de vacunación, el funcionario provincial destacó que “viene en muy buen nivel, alrededor de 7.500/8.000 personas por día, que es un número que no habíamos alcanzado desde que inició la campaña de vacunación. Ayer la experiencia en Comodoro con ‘La Noche de las Vacunas’ fue espectacular, desde las 6 de la tarde hasta las 22 horas se aplicaron 755 vacunas. La idea es ir replicándolo en otras localidades, en Comodoro el jueves se va a volver a hacer, ya que muchas personas no se habían podido vacunar por razones laborales”.