Claudio Arrigoni: "el 'Verde' es uno de los grandes de nuestra Liga Nacional"

El cordobés Claudio Arrigoni, que tuvo pasado en San Martín de Corrientes y La Unión de Formosa, puso la firma y extendió su contrato hasta el año que viene como uno de los asistentes técnicos del plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. “Integrando el cuerpo técnico de Gimnasia me siento muy bien. Desde el momento que me llamó Martín Villagrán y la dirigencia para integrar el equipo me sentí a gusto. No descubro nada al decir que el “Verde” es uno de los grandes de nuestra Liga Nacional, y así y todo, se trabaja en armonía, en un buen clima y con mucha responsabilidad. El día a día es mucho más fácil cuando el grupo de personas con las que se trabaja "habla el mismo idioma", afirmó en diálogo con Por Amor al Verde.

La situación actual por causa de la pandemia complica mucho a todas las disciplinas deportivas. De esta manera, Arrigoni comentó que “nunca paso más de un día sin tener contacto con Martín, desde que se suspendió la LNB, hasta este momento. Por desgracia, la actualidad hacía que no habláramos tanto de básquet y sí mucho más de las familias y de nuestro bienestar”. Tras la renovación por dos años más del DT comodorense, Claudio aseguró: “comenzamos a hablar mucho más de la disciplina cuando extendió su vínculo con el club y me pidió que lo acompañe. Estaba la lógica incertidumbre de no tener nada preciso para la próxima competencia en lo que a fechas y formas de disputa se refiere. Me comunicó su idea para lo que sigue para yo poder ayudar en lo que él y el equipo necesiten”.

“Es normal la salida y llegada de jugadores en todos los planteles, el hecho de que hayan comenzado algunas ligas antes que la argentina hizo que algunos se vayan antes. No tengo dudas que Gimnasia va a hacer todo el esfuerzo para pelear arriba y eso nos pone muy contentos”, analizó el cordobés de 43 años ante las salidas de Roberto Acuña, Carlos Manuel Buendía y Reynaldo García Zamora.

Además, reflexionó acerca del mal momento que atraviesan sus colegas, tanto en el mismo deporte como en otras actividades: “está claro que a los entrenadores nos pegó fuerte. Sí o sí para mostrar todas las cosas que podemos dar en una charla, Zoom o una clínica lo tenemos que mostrar adentro de una cancha para poder ejemplificar todo lo que podemos llegar a decir y exponer. La pandemia hace que uno se refugie en la familia y en los seres queridos, la estamos peleando día a día”.