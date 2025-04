Colapinto desató la bronca en Uruguay y luego pidió disculpas

Franco Colapinto, piloto de reserva del equipo Alpine de Fórmula 1, fue protagonista en las últimas horas de una fuerte controversia internacional tras lanzar comentarios provocadores sobre Uruguay durante una entrevista en Youtube. Las declaraciones, que se viralizaron rápidamente, despertaron el enojo de muchos usuarios uruguayos y generaron un fuerte cruce en redes sociales.

El joven argentino participó del ciclo “Nude Project” y, fiel a su estilo descontracturado, lanzó frases que no cayeron nada bien del otro lado del Río de la Plata. “Uruguayos hay muy pocos. ¿Hay tres millones? O sea, Uruguay es como una provincia argentina”, soltó entre risas, lo que marcó el inicio de sus dichos más polémicos. Lejos de detenerse, redobló la apuesta al mencionar a Edinson Cavani, actual delantero de Boca: “Son como parte de Argentina. Ponele, Cavani ya es argentino, juega en Boquita y habla como argentino”, expresó, mientras mostraba un termo con una calcomanía del goleador.

Además, sostuvo que “en Uruguay hay más argentinos que uruguayos” y, al hablar sobre íconos culturales como el mate, el dulce de leche o las empanadas, fue tajante: “Si alguien inventó algo en Uruguay, lo trajo a Argentina y termina siendo argentino. El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco. No inventaron un choto, se copiaron todo”.

Las frases de Colapinto provocaron una inmediata reacción en redes sociales, especialmente entre usuarios uruguayos que calificaron sus comentarios como “soberbios”, “desubicados” y “una falta de respeto”. Algunos incluso reclamaron un pedido de disculpas público.

Los dichos causaron un enorme malestar entre los fanáticos orientales y provocaron el inmediato pedido de disculpas de Colapinto a través de sus redes sociales. El deportista escribió un breve comunicado en su cuenta oficial de X (es Twitter) para disculparse con el pueblo uruguayo. “Che, quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudez que dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda. Era un podcast divertido entre amigos”, comenzó Franco. Y agregó: “A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo. No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las milanesas, el mate, las empanadas y me prendí“.

“Amo a Uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado; y lo que más quiero es tener buena onda con todos ustedes”, completó junto a un emoji en forma de corazón.