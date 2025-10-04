Cinco partidos se jugarán este sábado desde las 15:30 por la primera fecha. El domingo se completa con Rada Tilly-Universitario.

Comienza el Clausura de la B que define el segundo ascenso a la A

La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia pondrá en marcha este sábado el torneo Clausura de la división “B”.

Este nuevo certamen consta de una rueda, se jugará en la modalidad de todos contra todos, totalizando 13 fechas. El primero de la tabla al finalizar el certamen obtendrá el segundo ascenso a la Primera división A.

Deportivo Portugués será local ante Comodoro FC, Ferrocarril del Estado visitará a Talleres Juniors, Nueva Generación se medirá -en cancha de San Martín- ante Stella Maris, Deportivo Roca recibe a Oeste Juniors y Caleta Córdova hará lo propio en el puerto ante San Martín.

Rada Tilly, que ya logró ese objetivo al coronarse campeón del Apertura, recibirá a Universitario. Este partido se jugará el domingo a las 15 y será en el Estadio Municipal.

Cabe que destacar que todos los partidos se jugarán sin público visitante.

Programa de la 1ª fecha

SABADO 4 (Primera 15:30)

Nueva Generación vs Stella Maris.

Arbitro: Blas Subelza.

Asistentes: Gastón Cejas y Yamila Ramos.

Cancha: San Martín.

Deportivo Portugués vs Comodoro FC.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Iván Peña y Hamilton Mascareño.

Cancha: Deportivo Portugués.

Deportivo Roca vs Oeste Juniors.

Arbitro: Brian Jerosimich.

Asistentes: Luis Marcial y Matías Ortiz.

Cancha: Deportivo Roca.

Caleta Córdova vs San Martín.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Sergio Navarrete y Eduardo Vallejos.

Cancha: Caleta Córdova.

Talleres Juniors vs Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Gustavo Corbalán y Dionicio Pino.

Cancha: Talleres Jrs.

DOMINGO 5 (15:00)

Rada Tilly vs Universitario.

Arbitro: Sergio Navarrete.

Asistentes: Guillermo Díaz y Morena Britez.

Cancha: Estadio Municipal.

Libre: Manantiales Behr de Ciudadela.

Foto: Liga de Fútbol y @ebarakhian.