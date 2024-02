Cómo fue el robo que sufrió la periodista de TN, Paula Bernini

En plena temporada estival, la reconocida periodista de TN, Paula Bernini, protagonizó un dramático episodio durante su llegada a Mar del Plata. Conocida por sus travesías por todo el país, mostrando los encantos argentinos, esta vez fue noticia por un asalto que vivió al estacionar en la ciudad balnearia.

La situación ocurrió el pasado viernes, cuando la periodista sufrió el hurto de su cartera y el vaciamiento de sus cuentas bancarias. Bernini relató el incidente en sus redes sociales, alertando sobre una modalidad delictiva en aumento. "Llegué a Mar del Plata y me robaron. Estacioné, cerré la camioneta y una mujer con un inhibidor no permitió que las puertas se cierren", compartió visiblemente afectada.

La periodista detalló que, al descender para dirigirse a un kiosco, la delincuente aprovechó el descuido y se apoderó de su cartera, incluyendo pertenencias de poco valor. A pesar de no perder su teléfono gracias a llevarlo consigo, lamentó la pérdida de dos pares de lentes recibidos recientemente.

Acompañada por Teté Coustarot y otras personas de confianza, Bernini realizó la denuncia policial en Mar del Plata, destacando la colaboración de las autoridades locales.

"Que me hayan robado, me jode. Aunque son todas pavadas, maquillaje, lentes, pero bueno. No es una tragedia, así que voy a tratar de pasarla bien estos tres días. A partir de hoy me tomo la costumbre de verificar que cerré el auto tocando la manija", reflexionó la periodista, subrayando la importancia de estar alerta ante posibles inhibidores.

Sin embargo, la sorpresa para Bernini llegó al día siguiente al descubrir el vaciamiento de sus cuentas bancarias. "Me vaciaron la cuenta. No lo puedo creer. Quiero llorar", expresó conmocionada al mostrar una captura de su home banking. Agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido y a sus padres por ser su sostén emocional en momentos difíciles.