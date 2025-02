Cómo fue la vida de Betún, el perro de Los Simuladores

Betún fue el perro más famoso de la Argentina en su momento y se volvió uno de los animales más importantes en la historia de la televisión nacional por su increíble rol en distintos programas, sobre todo en la recordada serie Los Simuladores.

Tanto él como su hermana perruna, (Violeta, recordada por su papel de Fatiga en Casados con Hijos), se lograron ganar un lugar en el corazón de todos los que seguían sus personajes. Pero la historia que tuvo este perro logra superar con creces lo vivido en la ficción.

Betún fue uno de los perros que más se destacaron en la televisión argentina, pero sus primeros momentos de vida no fueron para nada fáciles. Pampito Montenegro, un estudiante de geología, logró salvar a la madre del animal de ser atropellada por un camión cuando aún era una cachorra.

Tras el heroico rescate, el joven le dio la bienvenida a la perrita en su casa, convirtiéndose en su compañera más fiel. Años más tarde llegaron las crías, llenando a casa de cachorros. Allí llegaron Betún y Violeta. Pero nadie esperaba que en el futuro que estos dos animales llegaran a volverse tan importantes en la historia televisiva de un país completo.

Embed

Durante una entrevista, Pampito Montenegro detalló que el nacimiento no fue nada fácil: “Era prematuro porque a su mamá la crucé dos días distintos, con uno de diferencia. La veterinaria me dijo que él había sido concebido la segunda vez”. Esto le generó grandes problemas. ‘Nació muerto’, aseguró el dueño ya que poseía la laringe tapada. Además, un detalle que no se escapó es que no se le desarrollaron las cuerdas vocales, por lo que no podía ladrar, teniendo que ser doblado en la serie.

“Fue el último que empezó a caminar. También se chocaba con las cosas; se hacía pis encima”, detalló su primer dueño sobre los primeros días de vida. En esta línea, Pampito contó que logró ayudarlo dándole estimulación temprana. Esa cercanía lo hizo encariñarse tanto que nunca quiso darlo en adopción.

Pero no todo era color de rosas, ya que tanto Betún, como su hermana Violeta, "eran dos diablos que rompían y jugaban con todo, por lo que un día la esposa del joven le dijo que debían conseguir un adiestrador para solucionar todos los problemas que estaban teniendo por el comportamiento de sus perros. “En ese momento no existía la carrera de adiestrador canino. Empecé a alquilar películas de perros y trataba de imitar lo que hacían con los míos. También fui a un grupo de entrenamiento de una chica que había venido de Hungría y había trabajado en la policía de Budapest”, recordó Montenegro.

La carrera televisiva del perrito empezó con distintas publicidades y algunas apariciones en películas, hasta que llegó a Videomatch. Pero un futuro aún más prometedor apareció frente a él: su dueño paseaba a las mascotas de Diego Peretti y Alejandro Fiore. Al ver el talento que poseía el animal, este último le mostró un video a Damián Szifron, director y creador de Los Simuladores, quien no dudó ni un segundo en sumarlo a la reconocida serie.

La historia de Betún es una increíble mezcla entre destino y perseverancia, desde su nacimiento hasta convertirse en una verdadera estrella de la televisión argentina. Su legado en Los Simuladores y la curiosa conexión con su hermana Violeta, en Casados con Hijos, permanecerán en la memoria colectiva de los televidentes.