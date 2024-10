Cómo impacta la guerra en Medio Oriente en los hostels de Bariloche

Bariloche tiene un segmento internacional con turistas jóvenes provenientes de Israel, en su mayoría los visitantes se alojan es hostels de la ciudad y se toman una especie de "año sabático" al finalizar el servicio militar obligatorio.

Por estos días donde han recrudecido los enfrentamientos bélicos en Medio Oriente los israelíes cancelan sus viajes a la Patagonia. El conflicto impacta económicamente en el segmento alojativo mencionado.

Ya el año anterior al producirse el ataque de los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza, Pablo Molteni, referente de la Asociación de Hostels, informó que “los pocos israelitas que ya estaban en zona se fueron todos y no se está viendo que vayan a volver, porque ellos están en la reserva del ejército permanentemente”. En estos momentos hay ausencia de turistas israelíes en este mes de octubre y ello repercute negativamente en el servicio que brindan los hostels.

El 7 de octubre de 2023, “los israelitas que había en Bariloche, en mi hostel o en otro hostel, se despertaron, dijeron 'me tengo que ir', cancelaron y se fueron todos al otro día, en carácter de urgente”, explicó hace un año Molteni.

Pablo Molteni, referente del sector ‘cabañeros’ se refirió a la actualidad de este 2024, donde el problema se agudizó no sólo por la no presencia de israelíes sino también porque la “ocupación ha sido muy mala por turistas que sufren la economía, la situación de los hostels es crítica, hubo un verano un poco más corto, no fue el esperado, si bien se trabajó bien se terminó antes de lo habitual. También impactó la recesión económica, incluso hubo menos gente de Chile ya que el cambio ya no es muy atractivo y el conflicto en Medio Oriente que nos afectó el año pasado en estos momentos es un segmento que no va a viajar”, dijo.

El referente fue entrevistado en el programa “Refugio Radio” que se emite por El Cordillerano radio (93.7) y allí contó que “la baja ha sido muy baja, recordamos que pasaba lo mismo hace años. La diferencia es que los costos se incrementaron de 2 a 10 y el trabajo bajó de 10 a 2, la estructura de los alquileres, de los servicios, los salarios de los empleados, todo se ha tornado muy difícil, es una situación crítica”, reiteró.

Asimismo, explicó que “las personas que eligen el segmento hostels quedaron afuera del mercado turístico, no se pueden subir a un avión por los costos. En todo el país el segmento hostels atraviesa un momento muy delicado. En Bariloche hay unos 45/50 hostels, la previsión no es buena de acá al verano, un par de alojamientos ya han cerrado, otros han cambiado de administración porque los que estaban han quedado sin espaldas y hay tres que siguen abiertos, que se han decidido a invertir”.

Molteni hace 14 años que está en el rubro, "ahora tenemos un grupo de karate, pero antes que vengan ellos yo tenía sólo 2 pasajeros. No se puede sostener el negocio con 2 pasajeros y si no hay gente se pierde ese ida y vuelta que se da en un hostels” y agregó que “en este próximo fin de semana también por suerte hay eventos deportivos, vamos a estar con ocupación, pero si no estuvieran esos eventos estaríamos vacíos. Por ahora estamos en un 60% los que ya tienen grupos con reservas y con el BALC (Bariloche a la Carta) tenemos buenas expectativas”.

Por último, el entrevistado sostuvo que “cuando en invierno se salió a hablar de una ocupación por arriba de un 80%, nosotros desde los hostels salimos a comunicar que nuestro rubro estaba por abajo de un 50%. Le hemos llevado este tema al secretario de Turismo y él se puso a disposición para aprovechar el turismo estudiantil, con la finalidad de ofrecer algún descuento para estudiantes y de esa forma aprovechar los próximos clientes de los hostels. Provincia hoy está sin cabeza y no tuvimos oportunidad de reunirnos con la autoridad provincial”.