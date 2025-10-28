Un jurado popular declaró este martes culpable a M. J. Ch., acusado de abusar sexualmente de una menor con la que convivía, y el juez dictó prisión preventiva por seis meses, mientras se espera la sentencia definitiva.

Condenado por abuso: lo hallaron culpable por unanimidad y va preso hasta la sentencia firme

El juicio se realizó la semana pasada en la Oficina Judicial del barrio Roca. La fiscal María Laura Blanco acusó al imputado por abuso sexual simple y abuso con acceso carnal, ambos agravados por la convivencia preexistente, en al menos seis hechos distintos. A lo largo del debate se presentaron pruebas testimoniales, documentales y la declaración de la víctima a través de Cámara Gesell.

La Asesora de Menores, Carolina García, destacó la importancia de proteger el interés superior de la víctima, y recordó tratados internacionales sobre derechos de la niñez. En su intervención, leyó al jurado una carta escrita por la joven.

Por su parte, el abogado defensor, Alejandro Fuentes, intentó desestimar las pruebas presentadas por la fiscalía, y pidió la absolución de su defendido, alegando "orfandad probatoria".

Sin embargo, el jurado no tuvo dudas: tras deliberar, declaró por unanimidad la culpabilidad del imputado.

En base a este veredicto, la fiscal Blanco pidió su inmediata detención, argumentando riesgo de fuga ante la expectativa de una pena de más de ocho años. La defensa se opuso, proponiendo medidas alternativas como la prohibición de salida de la provincia.

Finalmente, el juez Martín Cosmaro dio lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, considerando que la gravedad de los hechos y la declaración de culpabilidad modificaban la situación procesal del acusado, y dictó su prisión preventiva por seis meses o hasta que quede firme la sentencia.

La audiencia de imposición de pena fue fijada para el próximo miércoles 29 de octubre, a las 9 de la mañana.