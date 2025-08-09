El hombre, de 74 años, fue condenado a tres años de prisión en suspenso. También recibió una multa y le confiscaron un arma.

Condenaron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali Espósito

La Justicia de San Juan sentenció a tres años de prisión en suspenso a Juan Carlos Salem, de 74 años, por haber realizado una amenaza de bomba previo al recital de Lali Espósito en el Estadio Aldo Cantoni. El acusado admitió su culpabilidad en un juicio abreviado, por lo que no irá a prisión.

Además de la condena, Salem tuvo que pagar una insólita multa de $10.000 por portación ilegal de armas, según informó la agencia Noticias Argentinas. La jueza Mabel Goya ordenó también el decomiso de un revólver encontrado en su vivienda del barrio Las Bebidas.

La amenaza que interrumpió el evento

El episodio ocurrió el viernes 1 de agosto, cuando Salem llamó a las autoridades y expresó: “Hemos puesto un artefacto explosivo ahí en el estadio porque no queremos que actúe esa negra p… kirchnerista. De ustedes depende que no salga gente lastimada…”.

Tras las verificaciones correspondientes, se descartó la presencia de explosivos y el espectáculo comenzó a las 22.30, como estaba previsto.

La detención se concretó este miércoles, a cinco días del episodio, en su domicilio ubicado en la avenida Ignacio de la Roza, departamento de Rivadavia. Allí, las autoridades incautaron un arma calibre 22, según informó el Diario de Cuyo.

Los fiscales Alejandro Mattar e Ignacio Achem ordenaron el allanamiento y formularon cargos contra Salem por intimidación pública, al tiempo que fue trasladado a la Seccional 34°.