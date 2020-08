Conmovedora despedida a la cuarta víctima fatal por Covid-19

Las anteriores muertes, en un lapso de dos semanas correspondieron a otras dos mujeres de 79 y 60 años y a un hombre de solo 35, quienes también presentaban comorbilidades.

Rodrigo Javier Garcés, yerno de Irene, difundió a través de redes sociales un conmovedor mensaje de despedida a su suegra pero también hizo un llamado de reflexión a toda la comunidad para que extreme las medidas de protección contra el virus que por estos días acusa un más que preocupante brote en la capital santacruceña.

Dice así: “Suegra duele tu partida, fue todo tan rápido. Hace 15 días que estamos en aislamiento, el lunes empezamos nosotros con los síntomas fiebre, dolor de cabeza y todos los demás síntomas”.

“El miércoles sabías que también el virus te había alcanzado porque tenías fiebre pero era leve. El jueves a la tarde te dio algo de tos muy poca, y te empezaste a agitar”.

“Llamé al 107 y no vinieron de madrugada. Como veía que el cuadro empeorando te llevé al hospital y me dijeron: la trajo tarde por qué no llamó al 107”.

“Te subieron a terapia y te entubaron. Llegó el viernes, sábado y tu cuadro era desalentador escucharlo y hoy tu cuerpo no resistió más el virus te había ganado”.

“Dejas un dolor muy grande en nuestra familia, hoy te lloramos por dentro. También duele más no poder abrazar a mi señora debido a la alta carga viral que tenemos los dos. Nos recomendaron no hacerlo porque somos todos positivo”.

“Nos consuela saber que Dios te recibió en su seno. Desde que empezó la cuarentena jamás saliste, tuviste todos los recaudos necesarios, pero en un descuido el virus llegó y entró en casa y en toda la familia”.

“No buscamos culpable, sino hacer un llamado a la reflexión a la gente para que se quede en sus casas y cuidemos a nuestro adultos mayores. En tres días el Covid-19 mata. Besos al cielo”.