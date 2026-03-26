Policías autoconvocados acampan en Río Gallegos

La protesta comenzó a las cero horas de este jueves frente al edificio de la Jefatura ubicada en inmediaciones de la Casa de Gobierno y podría extenderse a toda la provincia.

El acampe se decidió al postergarse hasta el mediodía una reunión de los voceros del personal activo y pasivo de la fuerza de seguridad de Santa Cruz con el jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen para tratar reclamos salariales y

Ramón Quipildor, vocero y asesor del grupo de autoconvocados, en el que también está incluido el personal de la División Bomberos y del Servicio Penitenciario, dijo que desde hace varios días, algunos intermediarios del gobierno “nos vienen prometiendo la reunión con Luxen” pero la misma seguía dilatándose.

Ante esta situación, se incrementó el descontento y en asamblea se resolvió avanzar con medidas concretas, entre ellas, la instalación de una carpa como forma de visibilizar el reclamo.

Por otra parte, en declaraciones formuladas al diario digital Nuevo Día, Quipildor advirtió que la adhesión a eventuales medidas será progresiva en toda la provincia.

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"La adhesión la veremos en el momento, será de forma paulatina: una dependencia, luego una localidad, y así en toda la provincia va sumándose", precisó.

El eje central del conflicto es el salario, una demanda que los efectivos consideran urgente ya que desde hace tres años no hay incrementos sustentables y solo hubo ajustes parciales.

Asimismo, el vocero reconoció que existe temor dentro de la fuerza, aunque aseguró que la situación está cambiando. "Siempre hay represalias. Hay miedo, aunque se fue perdiendo de a poco", apuntó.

En tanto, desde el grupo que inició esta protesta se hizo circular un mensaje hacia la comunidad de toda la provincia, señalando que “detrás de cada uniforme hay una familia, una historia, un esfuerzo que no siempre se ve… pero que hoy se hace visible. No se trata de confrontar.

Se trata de ser escuchados. No se trata de imponer.

Se trata de dignidad. Y cuando la palabra no alcanza, la presencia habla. Hoy más que nunca, la unidad no es una opción, es el camino”.