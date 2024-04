Conocido anticuario local con graves problemas con la prepaga

José Antonio Olivieri decidió contar la dramática realidad que le toca vivir por estas horas, luego de haberse enterado que se quedó sin la cobertura de la obra social. Se trata de un conocido anticuario que hace más de dos años sufrió las contingencias de un incendio en su local de Tucumán y Sargento Cabral, en el barrio 9 de Julio.

“Hoy me enteré que me quedé sin obra social. Soy monotributista, mi obra social no tenía oficina acá, pero a fuerza de carta documento logré hacer el tratamiento oncológico. El tema es que decidieron atender en Bs. As. solo prepagas, cosa que me resulta imposible pagar y muchísimo menos aceptan a un paciente oncológico, aunque tenga el alta temporal” describió Olivieri, propietario del local de antigüedades que lleva su nombre.

“`¿Qué obra social de monotributista me recomiendan?´. Soy consciente que me van a consideran una persona ‘costosa’ por el cáncer, juro que me lo han dicho”, aseguró Olivieri en el posteo de Facebook.

“Me atiendo en el Hospital Regional, como la gran mayoría, y me saco el sobrero de la atención, pero para las TAC al tener obra social conseguía los turnos con rapidez y sabemos que nosotros a veces los que menos tenemos es tiempo. Así que cuenten cuál es la obra social más ´humana´; sé que hay varios monotributistas. Gracias gente, me escriben al WSP si quieren 2974606905”, finalizó en su petición.