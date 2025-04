Coti Sorokin suspende shows por severo problema de salud

A través de sus redes sociales, Sorokin explicó la difícil situación que atraviesa: "Estoy hace un par de días con un cuadro de Ciatalgia súper agudo que me está complicando mantener en pie los compromisos de viajes y agenda para estos días. Venía intentando no tener que cancelar ni posponer nada, pero quizás no me quede opción".

El intérprete de "Nada fue un error" tranquilizó a sus fans al asegurar que se encuentra bien y enfocado en su recuperación: "Estoy bien, haciéndome todos los estudios y tratamientos necesarios".

La salud de Coti Sorokin obligó a la cancelación de su presentación en "La Peña de Morfi", el viaje previsto a España para participar en un programa de televisión, y la reprogramación de su concierto en la Isla de la Palma, en Canarias, para el cual ya se habían agotado las entradas. El cantante lamentó profundamente estos inconvenientes y agradeció la comprensión de sus seguidores y de la producción de los eventos afectados.

"Contarles brevemente que estoy obligado a posponer todos los compromisos y viajes programados para estos días. Estoy bien. Tengo todos los estudios listos y el plan de tratamiento y recuperación en marcha", detalló el artista, quien expresó su deseo de regresar a los escenarios con renovada energía una vez superada esta dolencia.