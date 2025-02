Cristina apunta a Milei: "Está nervioso porque no cerró con el FMI"

Con un tono irónico, la expresidenta acusó al mandatario de estar "nervioso" debido a la falta de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar los próximos desembolsos.

“Che Milei. Te noto algo nervioso”, comenzó diciendo la ex mandataria. Acto seguido, agregó: “Creo que tu nerviosismo, en realidad, tiene que ver con que todavía no cerraste con el FMI los desembolsos que necesitás para mantener el dólar planchado hasta las elecciones”. Kirchner también acusó al gobierno de Milei de intervenir en el mercado cambiario, pese a los discursos oficiales que aseguran lo contrario.

En sus críticas, la ex presidenta aludió al reciente artículo publicado por el propio Milei en un medio nacional, en el que defendió la estabilidad cambiaria como resultado de una “estabilización exitosa”. “El sábado publicaste un galimatías económico en La Nación para decir que no vas a devaluar, y el lunes dejaste la motosierra y saliste con la cimitarra”, expresó, haciendo referencia a decisiones recientes que incluyen cambios en el gabinete.

Kirchner aprovechó para mencionar las renuncias recientes de Sonia Cavallo, embajadora en la OEA e hija del ex ministro Domingo Cavallo, y del titular de la ANSES, Mariano de los Heros. “Le cortaste la cabeza a Sonia Cavallo… Pasaste de considerarlo ‘el mejor ministro de la historia’ a decir que es un impresentable”, ironizó sobre la relación fluctuante de Milei con el ex ministro. También criticó al ahora ex funcionario de ANSES por hablar de una reforma previsional que no estaba "en agenda", calificándolo de “burro”.

“Estás hecho todo un político de la casta, cuidando votos a cualquier costo, incluso planchando el dólar como lo hicieron Martínez de Hoz y Cavallo en su momento”, sentenció la ex presidenta.

En otro tramo de sus publicaciones, Cristina Kirchner denunció que los ajustes implementados por el gobierno de Milei en áreas como jubilaciones, educación y salud han permitido generar un “superávit” que estaría siendo utilizado para mantener los dólares financieros bajo control. “¿Dónde están los dólares que compraste con ese ajuste? Porque en las reservas no aparecen”, cuestionó la ex mandataria, sugiriendo que el gobierno está interviniendo activamente en el mercado cambiario.

Además, criticó la estrategia económica del gobierno respecto al carry trade, acusando a Milei de favorecer a unos pocos especuladores financieros en detrimento de la mayoría de los argentinos.

Hacia el final de su mensaje, la ex presidenta cargó contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y lo calificó como el “econochanta del mes”. En particular, se burló de un reciente comentario de Caputo, quien afirmó que la Argentina no tiene un dólar atrasado, sino “precios adelantados”. “¡De antología! Esa sí que no la tenía. ¿Será un hallazgo conceptual de la Escuela Austriaca?”, ironizó.

Cristina cerró su publicación con una frase contundente: “Con Milei: Argentina cara para todos y todas”.