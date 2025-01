Cuál es el famoso ex novio de Karina Jelinek que le debe plata

Karina Jelinek siente que el pasado no la termina de soltar, sobre todo la parte más oscura de su matrimonio con Leonardo Fariña, condenado por participar de la causa La Ruta del dinero K. En diálogo con el programa de eltrece, Puro Show, la modelo tuvo una reacción al ver una foto actual de su ex.

“¿Con tu ex hay algún tipo de relación, de vínculo o algo? ¿O eso se cortó definitivamente?”, le preguntó el cronista del ciclo que conduce Pampito. “Te quedaste en el pasado, amore”, le contestó.

“¿Vos sabías que él tenía prisión domiciliaria o está atravesando una prisión domiciliaria?”, le consultó. “No sé, no tengo idea. Eso fue hace un montón”, fue su respuesta.

“No, porque ahora estaría en ese proceso, y apareció una foto que está en Pinamar”, le insistió. “Ah, por eso me preguntás, no entendía”, dijo Karina, y luego le mostraron una foto de su ex esposo. “No sé quién es. Pero nos llegó una foto exclusiva y se lo puede ver. Tiene tobillera, ¿viste? Las personas que están privadas de su libertad la usan”, le explicó el periodista.

“¿Esto es una tobillera?”, le consultó la mediática. “Sí. Es para tener registro de que no puede salir del lugar que tiene el perímetro que tiene autorizado estar, para permanecer”, cerró su explicación. “No sé. No sabía, me acabas de informar, sos buen informante. No, te juro que nunca más hablé con él. No tengo idea”, fue su contestación al respecto.

La deuda que mantiene Leonardo Fariña con Karina Jelinek

“¿Y las cuestiones económicas que había habido entre ustedes se solucionaron?”, le consultó el cronista a Karina Jelinek. “Yo perdí plata. Supuestamente el departamento que nos casamos era la mitad amigo, que nunca sucedió y menos mal. Y sobre todo lo que pasó, preferí empezar de cero, ¿viste? No reclamarle nada, porque era como todo muy turbio”, dijo la modelo al respecto.

“¿A vos te sorprendió todo en ese momento?”, quiso saber el periodista. “No tenía ni idea de nada, te juro. Te lo juro por Dios, no tenía ni idea de nada. Y, de hecho, me dejaba sola muchas veces, me decía que yo no iba a entender. Encima me trataba de tonta, o sea, si me contaba, aunque sea. Hasta que lo que pasó con Lanata, que bueno, está en el cielo, dije ‘ya está, hago mi vida, empiezo de nuevo’. Yo le hice un préstamo a él de plata. Me debe plata. Y que me gustaría recuperarla, porque la verdad que la necesito. Prefiero esa plata dársela a mi mamá y a mi papá”, le reclamó a su ex, el condenado Leonardo Fariña.