¿Cuáles son los tres trabajos que desaparecerán por la inteligencia artificial?

Todo hace pensar que la Inteligencia Artificial (IA) llegó para reconfigurar e incluso hacer desaparecer -o modificar drásticamente- los empleos tal cual los conocemos. Según se difundió, afectaría directamente a tres actividades.

”IA está reemplazando a los trabajadores profesionales, y no creo que nadie pueda detener eso”, analizó Pengcheng Shi, decano asociado del departamento de Informática y Ciencias de la Información del Instituto de Tecnología de Rochester, según publicó The New York Post.

De hecho, según vaticinó, para 2025, se espera que la IA desplace "más de 80 millones de puestos de trabajo". En esa sintonía, un informe del Foro Económico Mundial alertó que la fuerza laboral "se automatizó más rápido de lo esperado".

Los 3 empleos que serían desplazados por la Inteligencia Artificial

Educación

La inteligencia artificial, definida como la disciplina que intenta replicar y desarrollar la inteligencia y sus procesos implícitos a través de computadoras, está revolucionando muchos campos, pero especialmente el educativo.

La consultora Market Research Engine advierte que, para 2025, este negocio alcanzará los 5,8 billones de dólares en el mercado de la educación.

Por caso, el programa ChatGPT podría impartir clases en las escuelas, aunque hasta el momento “tiene errores e imprecisiones en términos de conocimiento".

Andrés Visus, profesor de escuelas de negocios, sostuvo que la IA permite "acceder a materiales de aprendizaje sin siquiera tener contacto con el docente, porque analizan de forma eficiente millones de contenidos en la red".

También se mencionaron las "ventajas del machine learning", que permite a las máquinas "aprender sin ser expresamente programadas para ello".

"El sistema de aprendizaje automático podría revolucionar el sector educativo al identificar los conocimientos, habilidades y formatos y, posteriormente, realizar recomendaciones a los alumnos basadas en sus necesidades", se indicó.

Finanzas

Los trabajadores del mundo de las finanzas tampoco se encuentran exentos de ser desplazados por la IA, y ya está sucediendo con la detección, gestión y prevención de fraudes, los servicios de asesoramiento financiero y la búsqueda de clientes potenciales.

El medio americano especializado Business Insider predice que esta disciplina "podría llegar a ahorrar a los bancos e instituciones financieras al menos 447 mil millones de dólares en el 2023".

“Los bancos que utilizan IA pueden agilizar procesos tediosos y mejorar enormemente la experiencia del cliente, ofreciendo acceso las 24 horas del día a sus cuentas y servicios de asesoramiento financiero”, detalla el medio estadounidense citado anteriormente.

La inteligencia artificial podría impactar en las finanzas personales, al brindar asesoría y orientación financiera a los clientes sin restricción de horario.

Diseño gráfico

Al igual que pasa en muchas otras profesiones, cuando se habla de diseño gráfico e inteligencia artificial, solo hay dos variables posibles: se convierte en una herramienta aliada para los trabajadores o, por el contrario, sentencia su desplazamiento del cargo. Esta última opción, hoy podría no estar tan alejada del futuro.

De hecho, hay prototipos que tienen la capacidad de generar imágenes personalizadas a partir de indicaciones del usuario: no solo puede crear este tipo de productos, sino que también identifica, memoriza y replica estructuras de diferentes objetos.

Si bien esta característica puede suponer una gran ventaja para las compañías o personas que requieren servicios de diseño gráfico, la realidad es que puede ser contraproducente, ya que la inteligencia artificial no está exenta de presentar problemas de derechos de autor.