Declaran nulo el sobreseimiento de la jueza Mariel Suárez

La decisión la tomaron los ministros subrogantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial, Rafael Lucchelli, Martín Eduardo Zacchino y César Marcelo Zaratiegui. Los mismos declararon procedente la impugnación extraordinaria de fiscalía y dispusieron la “nulidad del sobreseimiento” a Mariel Suárez dictado por el juez Carlos Ariel Tedesco. Finalmente dispusieron remitir la causa nuevamente a la Oficina Judicial de Comodoro para continuar el trámite, con un nuevo juez, según su estado, es decir en la audiencia preliminar al juicio.

Cabe mencionar que Suárez fue sobreseída en la audiencia preliminar por el Juez Tedesco, con la oposición de la fiscal María Bottini, en una causa por los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionaria pública” y subsidiariamente por delito de “omisión de los deberes del oficio”, a pedido de la defensa.

El fallo interpelado es el dictado durante la audiencia preliminar, luego de que la defensora Lucía Pettinari solicitara el sobreseimiento de la jueza penal Suárez por entender que los hechos por los que fue acusada eran atípicos y no era posible vislumbrar con seriedad elementos probatorios para el juicio, para lo que se debía tener en cuenta que la imputada no había transgredido ley alguna, y que por aplicación del artículo 75 del Código Penal la fijación de audiencias no era propia de su oficio sino que corresponde a la Oficina Judicial.

Se refería puntualmente a la audiencia de control que no cumplió con un detenido por haber realizado la polémica visita en Trelew al condenado Cristian Bustos. Ello tuvo lugar en diciembre de 2021.

Por su parte, la Fiscalía se opuso al planteo por entender que resultaba tardío y sostuvo que la jueza retrasó mediante engaño un acto propio de su función, por lo que la causa debía ser elevada a juicio.

Los magistrados sostuvieron en su fallo que “se advierte que el magistrado no ha motivado debidamente la resolución que hoy se debate. Primordialmente, porque no ha efectuado un contralor serio de los hechos y posturas introducidas por las partes y respondió el planteo fiscal de elevación a juicio con generalidades y en forma imprecisa”.

El Ministerio Público Fiscal -representado por el procurador general Jorge Miquelarena y el fiscal general Alejandro Daniel Franco-, ratificó el escrito impugnativo interpuesto por la fiscal general María Bottini, requirió la revocación del sobreseimiento dictado por el juez Tedesco en el marco de la audiencia preliminar llevada a cabo contra Suárez, a quien se la acusó en el orden al delito tipificado en el art. 248 del Código Penal y subsidiariamente en el que prevé el art. 249. Todo ello, en base a los hechos que habrían ocurrido entre las 8.29 horas del 30 de diciembre de 2021 y las 11.29 horas del día siguiente, a propósito de la no celebración oportuna de la audiencia de control de la detención de Daniel Amed.