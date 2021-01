Denuncian presiones en dos bancos para incentivar retiros

Los bancos Santander y BBVA no atenderán al público durante las últimas dos horas de mañana y el viernes debido a una asamblea que realizará el personal nucleado en la Asociación La Bancaria en reclamo de despidos encubiertos y cierre de sucursales.

En diálogo con El Patagónico, el referente de La Bancaria en Comodoro Rivadavia, Jorge Uliarte, aseveró que la medida se llevará a cabo en las sucursales céntrica y del barrio Industrial del BBVA y en todas las sedes del Santander.

El dirigente gremial manifestó que el banco Santander cerró su sucursal ubicada en Rivadavia casi 9 de Julio pero logró reubicar a su personal. Sin embargo, la entidad bancaria continúa con su intención de achicar personal ofreciendo retiros voluntarios.

“Las asambleas son en protesta por los ajustes que están haciendo. Para nosotros son despidos encubiertos porque ofrecen una remuneración más allá de lo que corresponde y así evitan reclamos judiciales”, advirtió.

“A esto se suma la pandemia, la cantidad de gente que está con licencia especiales y así no tenés personal que aguante. Hoy la situación en la que estamos se hace muy difícil para los trabajadores”, cuestionó.

Uliarte manifestó que los retiros voluntarios se vienen ofreciendo desde el año pasado pero que la situación se intensificó en los últimos meses. “Estos dos bancos son los que más porcentajes de personas han desvinculado y menos han ingresado. Y esto lleva a que se replique en otros bancos”, cuestionó.

“Son bancos de capitales extranjeros que van a la rentabilidad y no les importa nada más. Si no les dan los números, empiezan a cerrar sucursales o a hacer arreglos medios raros con los trabajadores que después no pueden realizar medidas judiciales”, destacó.

El dirigente gremial aseveró que se van desvinculando de personal “bajo el argumento de que ‘nosotros no presionamos. El que se quiere ir, se va’. Ellos te dicen que no van a desvincular a los empleados pero siempre le buscan la vuelta. Te dicen ‘no cumplís los objetivos, o que esto no va y así. La gente no trabaja tranquila y terminan aceptando el retiro voluntario, más por presión y hartazgo que por otra cosa”, criticó.