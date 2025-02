Denunciaron a Thiago Medina y lo expusieron por estafa

Thiago Medina saltó a la fama gracias a su paso por la casa de Gran Hermano, ya que allí expuso que se encontraba trabajando como cartonero. Ahora su realidad es muy diferente, por lo que una usuaria en las redes sociales lo acusó de haber perdido la humildad, pero sobre todo de haber estafado a mucha gente.

En este contexto, Viviana Casaman desató su bronca contra Thiago Medina, ya que remarcó que el ex Gran Hermano sorteó una mono entre 6 mil seguidores que debían abonar $1.500 para participar. Sin embargo, el valor de la moto era mucho menor que el total que reuniría con todas las transferencias y jamás realizó el sorteo.

“Hizo un sorteo por una moto y para participar había que transferirle 1500 pesos. Yo confié, capaz que no me iba a ganar nada, pero dije: ¿Por qué no? ¿Por qué no creerle al humilde Thiago de Gran Hermano y a su familia, que en redes parecen tan buena gente?”, comenzó diciendo.

Sin embargo, con el correr de los días se llevó una sorpresa: “Pasó el domingo y nada. Thiago seguía subiendo historias como si nada hubiese pasado, aparecía en programas de streaming, pero nunca mencionaba el sorteo. Toda la gente en los comentarios preguntaba che, nos estafó”.

Para colmo, no sólo no realizó el sorteo, sino que incluso se llevó un monto superior al del vehículo: “Me fijé en Mercado Libre cuánto costaba la moto que iba a sortear, una Honda, y salía 8 millones. Entonces hice la cuenta suponiendo que cada uno de los 6000 participantes hubiera hecho tres transferencias y daba 25 millones de pesos”.

Fue así como desató toda su bronca contra Thiago Medina por aprovecharse de la ilusión de la gente: “¿Dónde quedó el Thiago humilde? Se hacen los buenos por Instagram y después hacen estas cosas. Me angustia, no por mí, sino por las personas que realmente necesitaban esa moto o esos 1500 pesos”.

“Thiago de GH nos estafó a todos. Tenemos que hacer que este chabón pague. Lo hizo solamente para estafar a las personas y quedarse con 25 millones”, lanzó muy caliente a la espera de que el jugador de Gran Hermano haga algo al respecto.