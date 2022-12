Desbaratan banda zíngara que estafaba con comprobantes de pagos "truchos" 

Por estas horas la Policía del Chubut busca intensamente a “Tachi” y “Tiburón”, Lucas y Colino Abdala, que son los principales sospechosos junto a otro integrante de la comunidad zíngara de organizar una banda que se dedicaba adquirir vehículos mediante engaños.

Según se supo de la investigación que desarrolló la División Sustracción Automotores de la Policía del Chubut, los estafadores engañaban a sus víctimas bajo la modalidad del comprobante “trucho” de pago. Una vez que realizaban la transacción siempre en día no habiles para los bancos, sostenían que el pago por el vehículo que compraban lo harían por transferencia bancaria, cosa que luego no sucedía. Las víctimas esperaban el ingreso del pago en sus cuentas pero el mismo no llegaba. Resulta que los comprobantes que le enviaban a la víctima para que se quede tranquila esperando la transacción eran apócrifos. El comprobante de deposíto en la mayoría de los casos era editado.

De esa manera y bajo ese ardid según se investiga se habrían alzado de la calle con una docena de vehículos que luego revendían rápidamente.

Los principales sospechosos son los dos zíngaros que tienen por estas horas pedido de captura: Tachi y Tiburón Abdala. Es que este martes cuando los fueron a buscar a sus viviendas no los encontraron y se presume que buscaron esconderse en alguna localidad de la Patagonia en donde también tienen aceitados contactos para este tipo de negocios.

La Policía este martes según informó la Unidad Regional de Policía, realizó varios allanamientos: en Saavedra Lamas N° 3772, Dalmasio Miranda N° 3358, avenida Roca 1065, avenida Polonia lindante a altura catastral 587, Polonia 569 y Polonia y Canadá. En estos domicilios residen las las Demetrio, Muñoz, Jorge, Zucman y Zugman, según la Policía.

En algunos de los domicilios se secuestraron telefonos, tarjetas de memorias, comprobantes de movimientos bancarios y un vehículo Chevrolet Meriva. Además la jueza Maria Laura Martini que entiende en una seria de causas acumuladas de estafas que investiga el Ministerio Público Fiscal, autorizó la detención de Lucas Abdala, alias Tachi, y Colino Abdala alias Tiburón, en donde sean habidos en cualquier lugar de la vía publica.

En los allanamientos trabajaron las distintas divisiones especiales de la Policía, por lo que hoy se espera una conferencia de prensa a las 9:30 en la Sala de situación de la Unidad Regional para dar detalles de la modalidad delictiva que realizaban esta banda y advertir a los vecinos de que no caigan en este tipo de engaños.