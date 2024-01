Desde las provincias ya hablan de "disolución o guerra civil"

Los patagónicos respondieron primero. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, salieron al cruce del presidente Javier Milei luego de que se conociera una frase que le dijo a su gabinete y que adelantaba que desfinanciaría a las provincias.

"La frase de Milei de que nos va a dejar sin plata es grave. No es que le van a sacar la plata a un gobernador, se la sacan a un pueblo, a los médicos, a los maestros, a la policía, los jubilados, a los pibes. Realmente no es una frase contra un gobernador, es una frase contra un pueblo. Entiendo que el gobierno quiera llevar adelante una reforma, pero no es empujando así que lo van a lograr. Es una frase de poco respeto democrático. Fuimos elegidos de la misma manera que él", respondió Melella en una entrevista con El Destape Radio.

El gobernador denunció que bajaron los ingresos por el enfriamiento económico que lleva a una caída de la recaudación y que se vieron afectados por la suspensión de programas sociales junto a la parálisis de la obra pública. "Las obras están paralizadas y los vecinos trabajan ahí. Ahora acá no se pueden hacer viviendas, instalaciones de gas, ampliación de rutas. Eso frena muchísimo", indicó el gobernador.

"NOS DEJA AL BORDE LA DISOLUCIÓN O LA GUERRA CIVIL"

El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, afirmó que "si el Presidente de la Nación amenaza con dejar a las provincias sin los recursos fiscales que le corresponden, las provincias, como las patagónicas, podrían dejar al gobierno nacional sin petróleo, sin gas y sin energía hidroeléctrica".

"Pero llegar a eso sería poner a la Argentina al borde de la disolución nacional o de una guerra civil y es lo que el Presidente debiera considerar antes de expresarse con semejantes niveles de violencia al utilizar la amenaza como método", agregó Pesatti.

Milei profundizó las amenazas del Gobierno nacional contra los gobernadores por los rechazos a distintos puntos del proyecto de ley ómnibus, de achique del Estado y desregulación económica, que se tratará la semana que viene en la Cámara de Diputados, pero cuya aprobación total es incierta.

Según hizo saber a través del diario Clarín, el presidente lanzó una amenaza velada a los gobernadores en el marco de la reunión de gabinete que se realizó esta mañana en la Casa Rosada. En los jefes provinciales ve a los impulsores del freno a la ley ómnibus, a través de la influencia sobre sus diputados en el Congreso.

"Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos", fue la frase que espetó ante sus funcionarios, según el medio que cuestionó el paro de la CGT. Los dichos del mandatario se suman a otras amenazas realizadas por miembros del Ejecutivo nacional, como los ministros de Economía Luis Caputo o del Interior, Guillermo Francos.