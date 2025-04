Desubicado apodo del entorno de Pieres para Zaira Nara

Pero eso no es todo, ya que también se dio a conocer la interna familiar que rodeaba a esta relación. Ocurre que desde el entorno del polista no había feeling con la modelo e incluso le pusieron un apodo desubicado.

Entre los tantos motivos que empujaron a esta relación al final, Paula Varela comentó: “Me contaron que él estaba más enganchado que ella y que le pedía más compañía y ella no quería tanto”. A esto, se le sumó otra polémica: “Facundo se habría hinchado un poco de todos los quilombos de la hermana de Zaira”

Se debe a que en el ámbito del polo no están acostumbrados a presenciar escándalos de gran índole. Esto colocaba a Zaira Nara en el ojo de la tormenta e incluso generaba incomodidades con los propios familiares directos de Facundo Pieres, quienes comenzaban a exponer que no tenían buena onda con ella.

Para dar certezas de esto, Paula Varela comentó cómo fue que se enteró el polémico apodo que le pusieron a la modelo en el entorno familiar. “Anoche, Tartu dijo que la familia de Pieres le decía a Zaira Nara: la bataclana”, lanzó sobre la polémica y despectiva manera en la que hacían referencia a ella.

A todo esto, Adrián Pallares sumó a la polémica: “Te diría que cuando Paulita Chaves salió con él, no la pasó del todo bien, pero es otra historia”. Por su parte, Karina Iavícoli expuso que esta relación incluso estaba empujando a Facundo Pieres a alejarse del entorno del polo. Se debe a que realizaron una reunión las “10 familias del polo” y lo dejaron afuera debido a que “no se bancan a Zaira”.

“Siempre se dijo, y no me consta, pero como es un chimento lindo lo voy a repetir: María Vázquez (esposa de Adolfo Cambiaso) detestaba a Zaira Nara. No se sabe por qué porque Zaira nunca le hizo nada, pero eran como dos mundos. Y María siempre escribía stories de Instagram (al respecto)”, cerró Adrián Pallares sobre el combo de motivos que alejaron a Zaira Nara del polista.