La Municipalidad informó que, por los trabajos sobre la intersección de Rivadavia y 25 de Mayo, todas las líneas de colectivos modificarán sus recorridos hasta que finalicen las tareas.

Desvíos temporales en el transporte público por bacheo en el centro

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia anunció que, debido a los trabajos de bacheo que se están llevando a cabo en la intersección de avenida Rivadavia y 25 de Mayo, todas las líneas del transporte público de pasajeros realizarán recorridos alternativos de manera temporal.

Durante el desarrollo de las obras, los colectivos circularán por las avenidas Rivadavia y Belgrano, retomando su trayecto habitual una vez concluidos los trabajos sobre la calzada.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos y usuarios del transporte público extremar la precaución y planificar sus viajes con antelación, teniendo en cuenta las modificaciones temporales en los recorridos.