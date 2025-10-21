El Patagonico
Desvíos temporales en el transporte público por bacheo en el centro

La Municipalidad informó que, por los trabajos sobre la intersección de Rivadavia y 25 de Mayo, todas las líneas de colectivos modificarán sus recorridos hasta que finalicen las tareas.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia anunció que, debido a los trabajos de bacheo que se están llevando a cabo en la intersección de avenida Rivadavia y 25 de Mayo, todas las líneas del transporte público de pasajeros realizarán recorridos alternativos de manera temporal.

Durante el desarrollo de las obras, los colectivos circularán por las avenidas Rivadavia y Belgrano, retomando su trayecto habitual una vez concluidos los trabajos sobre la calzada.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos y usuarios del transporte público extremar la precaución y planificar sus viajes con antelación, teniendo en cuenta las modificaciones temporales en los recorridos.

