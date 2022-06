Dibu Martínez defendió la técnica del arquero bailarín 

Las 32 selecciones que consiguieron un lugar para el próximo Mundial de Qatar 2022 ya encaran la recta final con miras al máximo certamen del fútbol que se celebrará a fines de año. Dentro de los principales favoritos a quedarse con el trofeo, Argentina resalta de los demás por su racha de 33 partidos sin perder bajo la batuta de Lionel Scaloni. La sólida estructura que consiguió el entrenador tuvo un susto antes de la Finalissima con Italia con Emiliano Martínez y un dolor en una de las rodillas que afortunadamente ya es cosa del pasado.

El arquero del Aston Villa disfruta sus últimos días de descanso antes de regresar al arco del Aston Villa. “Vamos a Australia el 6 de julio pero todavía me quedan días de vacaciones así que antes me voy a Ibiza con la familia. El 70% de los jugadores de la selección están allá. Así que me uno. La selección argentina ya es una familia, nos vamos a tener que sacar una foto todos juntos allá. La verdad que estaría bueno hacer un asado con las familias de todos, no solo con los jugadores. Creo que nos uniría un poco más”, declaró en charla con ESPN.

Y agregó sobre la intervención que se realizó la rodilla que le generó problemas en el último tiempo: “Terminé el partido con Italia y tenía ganas de jugar con Estonia. Pero el entrenador me dio el okay para irme a Argentina y me hice un tratamiento de plasma rígido con Batista. Me di dos inyecciones y ya estoy perfecto. No me duele nada la verdad, ya arranco la recuperación y uno de los fisios de la selección me acompaña a Ibiza. Así que para la pretemporada en Australia estoy perfecto”.

Al ser consultado cómo juega la Selección, Dibu fue contundente. “Al fútbol. Jugamos muy bien al fútbol. Somos parejos en todas las líneas, más allá del 10″, argumentó el guardameta. Y aprovechó para defender a Scaloni: “Mucha gente dice que un técnico necesita experiencia. Si uno es bueno, es bueno. Lionel fue mejorando como todos y crear un equipo como lo creó él... no muchos pueden hacerlo”.

Por otro lado, se detuvo a analizar lo que fue la actuación de su colega Andrew Redmayne para eliminar a Perú en la definición por penales en el repechaje. “Es su técnica y su táctica. Clasificó al Mundial. Vi que lo criticaron por hacer eso, por tirarle la botella a Gallese y son técnicas del momento. Hoy Australia está en el Mundial. Yo no lo haría, hizo lo que tenía que hacer para mandar a su país al Mundial. Lo hizo perfectamente bien”, opinó Martínez.

Emiliano, además, recordó sus comienzos como arquero y admitió que no fue selección propia el puesto: “Mi hermano es dos años más grande que yo y era 9. En casa teníamos un espacio entre alambres y él pateaba, yo atajaba. Como era el más chico iba al arco y me empezó a gustar. En la escuela jugaba futsal y por eso juego mucho con los pies”.

Respecto al partido pendiente que todavía hay con la Verdeamarelha reveló que “si nos dicen de jugar con Brasil, jugamos” y plantó a Argentina como uno de los favoritos a levantar la copa en Qatar: “Hoy ellos son candidatos a ganar al Mundial como nosotros y a mí me encantaría volver a jugarles”. Y concluyó con uno de los secretos de la concentración: “Yo tengo más presión haciendo un asado que jugando al fútbol. Ota, Lautaro y Lo Celso son los mejores en la parrilla”.