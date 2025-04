Dillom cantó "morirá Milei" y desató una "guerra de comunicados"

Muchas veces polémico y a veces provocador, el cantante Dillom era una de las figuras de este sábado ante una multitud en el Quilmes Rock 2025, y se convirtió en tendencia en X porque al final de uno de sus temas más populares, "Buenos Tiempos", modificó la letra para repetir varias veces: “El día que muera, morirá Milei...”.

El show del rockero mostró varios de sus looks, siempre con el tono de sus espectáculos, intenso, lleno de pasajes teatrales y visuales, hasta que llegó esa dura alusión 'mortal' al presidente Javier Milei. Entonces partes del video con el final de esa canción comenzaron a replicarse rápidamente en redes.

El estribillo del tema original es parecido, dice “el día que muera, moriré en mi ley...”, pero el músico, en ese momento ataviado tipo Joker de Batman, alteró la línea final, para convertir ese moriré en mi ley" en "morirá Milei", lo que lo convirtió en tendencia en redes sociales.

El impacto en X tuvo una curiosa derivación porque empezó a circular en la red un presunto comunicado de la "organización del evento", en el que se señalaba que ponían distancia de lo ocurrido en el escenario, y apartaban al cantante el año próximo: "Queremos dejar en claro que no compartimos ni nos sentimos representados por los dichos recientes del artista Dillom. El festival promueve el respeto, la diversidad y el encuentro a través de la música, y consideramos que sus declaraciones no están en sintonía con los valores que sostenemos desde hace más de dos décadas. Por ese motivo, informamos que Dillom no será invitado ni será parte de la próxima edición del Quilmes Rock".

Pero, poco después apareció un nuevo comunicado, esta vez presuntamente original, afirmando que la nota anterior era falsa, y en consecuencia no había nada de la empresa que organiza el Quilmes Rock sobre la canción de Dillom.

En las redes sociales, como es habitual, las repercusiones habían crecido a tono con la grieta. Los simpatizantes libertarios calificaban al cantante de manera despectiva, mientras otros cibernautas lo elogiaban señalando que no podían "censurarlo" por las letras que cantara.

No es la primera vez que Dillom músico cuestiona al Gobierno de Milei. Ya en la edición del Cosquín Rock 2024 había apuntado en duros términos al ministro de Economía, Luis Caputo, dejando bien clara su postura frente a la gestión libertaria.