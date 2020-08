Diputada Goic rechaza posibles recortes en regalías regionales

“No hay ningún proyecto para rever los términos de la coparticipación. No es el momento para un debate así. Si quieren sacarle algo a Comodoro, me parece una locura. Al contrario, a Comodoro se le debe mucho. Ha aportado mucho a lo largo de su historia”, dijo este miércoles la diputada provincial Tatiana Goic.

La legisladora del Frente de Todos se pronunció de este modo al ser consultada en LaCienPuntoUno sobre algunas intenciones esbozadas por políticos del valle como el intendente de Trelew, Adrián Maderna, y el diputado provincial y excandidato a gobernador, Carlos Eliceche.

Este fin de semana, desde el norte de Chubut comenzaron a deslizar que es necesario rediscutir la ley provincial de coparticipación.

Por otra parte, Goic sostuvo que “me sorprendió que algunos pidan que los diputados de Comodoro no entren a la Legislatura porque cuando Trelew tuvo circulación comunitaria del virus, nunca se hizo algo así. No sé por qué con Comodoro es diferente. Que no trabajen hoy las comisiones tiene que ver con la circulación del virus en Comodoro. No se puede confundir las cosas de esta manera. Nuestra actividad está amparada por un decreto nacional. Yo tengo que venir a trabajar. Nadie puede impedirlo”.

Este martes trascendió que el gremio de empleados legislativos le había planteado al vicegobernador Ricardo Sastre, en su condición de titular de la Cámara de Diputados, que analizara la posibilidad de que las próximas sesiones sean solo presenciales para quienes no son de Comodoro y que estos últimos participaran de manera virtual.