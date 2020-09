Docentes incrementan pedidos de bolsones

Mientras la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estableció que el jueves mantendrá un paro total de actividades con movilización en Rawson, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) decidió continuar con la retención de servicios; paro de actividades virtuales y de educación a distancia.

En este sentido, exigieron el pago completo de los haberes del mes de junio (aún falta el rango 4 de activos y pasivos) y julio, más el medio aguinaldo del primer semestre; establecer un cronograma de pago; convocatoria a fin de dar continuidad a la paritaria salarial del año 2020; y reglamentación de la ley de fondo de infraestructura.

También reclamaron por la cobertura de los cargos de base y directivos vacantes. “Es trabajo legítimo para nuestros compañeros inscriptos y además su cobertura debe realizarse conforme a las normas vigentes firmadas en acuerdo con el Ministerio de Educación el 29 de abril”, sostuvieron desde ATECh.

Además, el viernes habrá una jornada en contra de la criminalización de la protesta ya que ese día comenzará el juicio contra Santiago Goodman, Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro por los incidentes del 17 de septiembre del año pasado que incluyeron incendios en Casa de Gobierno y en la Legislatura. Fue al enterarse de las trágicas muertes de Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar cuando regresaban a Comodoro.

PEDIDOS DE ALIMENTOS

El retraso del pago de haberes lleva a que los pedidos de bolsones de alimentos se incrementen entre los docentes. “Si bien venimos cobrando fuera de término, lo que se ha visto en este último tiempo es a una gran cantidad de trabajadores pidiendo ayuda alimentaria porque no llegan a fin de mes. Aquel docente que paga alquiler y que tenía deudas, más allá de esta situación, la está pasando muy mal”, sostuvo Mónica Márquez, secretaria de la junta ejecutiva de ATECh.

En diálogo con El Patagónico, la dirigente gremial explicó que “muchas veces se prioriza el pago de alquileres y se hace muy difícil llegar a fin de mes. Desde cada regional se reparten bolsones de alimentos para poder acompañar a los trabajadores porque sigue habiendo necesidades y cada vez son más los pedidos”.

Asimismo, los docentes venden sus electrodomésticos o elementos que no son de primera necesidad para comprar alimentos. “Es muy difícil todo lo que pasan los trabajadores porque comenzaron a vender ropa o preparan comida para vender porque no dan las cuentas. Muchos ya se desprendieron de elementos como una bicicleta o electrodomésticos para no pasar hambre”, aseveró.