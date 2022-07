Dónde nació la pelea entre Gabriela Sabatini y su hermano Ova

¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? Esas son algunas de las respuestas que se intentarán dar en este texto. Pero la única verdad es la realidad: hoy, Gabriela Sabatini y su hermano Ova Sabatini no tienen relación y no se hablan. ¡Ni siquiera se siguen en redes sociales! Todo un síntoma en la sociedad de hoy.

Más allá de lo que declaró Catherine Fulop, la esposa de Ova, las cosas no están bien. Y esto viene de hace tiempo. “No sabía que no la seguía. No hay problemas. Ahora mismo empiezo a seguirla”, dijo en un reportaje la venezolana. Pero eso sonó a “sacarse el tema de encima”.

Es que todo lo que era paz, armonía y negocios se rompió. “Y la culpa es de Catherine”, dicen los que saben. Todos los problemas comenzaron mientras Gabriela jugaba el torneo de leyendas de Roland Garros, donde perdió la final contra una pareja de italianas.

Allí se dijo por primera vez que no estaría comunicándose con quien fuera su manager, su hermano Osvaldo. En esas horas todo era felicidad y amor para Gaby, quien estuvo acompañada por quien es su pareja, Luján Grisolía, al punto de que se dejaron fotografiar en diferentes oportunidades, durante el paso de la deportista por el torneo de leyendas de Roland Garros.

“Llamó mucho la atención que su hermano Ova, ni su familia, le dedicaron un posteo en las redes sociales durante todo el torneo, ya que es una vuelta muy especial para la deportista”, se dijo por esas horas. Y vaya si era cierto.

Como si eso fuera poco, los usuarios de las redes sociales también se percataron de que Catherine Fulop y sus hijas, Oriana y Tiziana, dejaron de seguir a Gabriela en Instagram. Eso se modificó a las pocas horas: Gabriela le dio likes a Paulo Dybala, el novio de Oriana, también a ella; y a su hermana Tiziana. Con Ova y Fulop, ¡nada de nada!

La última vez que se los vio juntos en las cuentas de Instagram fue en mayo de 2020, cuando se dedicaron un mensaje de cumpleaños. "Estoy viendo infinidad de expresiones de cariño que te dedican personas de todo el mundo, que son consecuencia de lo buena persona que has sido siempre. Te deseo felicidad hoy y siempre", escribió Ova.

Allí vino, dicen, el cruce con Catherine Fulop, quien le hizo la cruz a Gaby por razones que se desconocen. “Algo tiene que ver con defender a Ova, pero no puedo darte precisiones”, informaron.

A pesar de que la venezolana quiso bajar los decibeles, el pasado 8 de junio Ova cumplió 57 años y mediante una videollamada estuvo toda la familia unida y se fotografiaron. ¿Quién faltó? Gabriela.