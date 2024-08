Duro descargo de la mujer del dueño de Clarín por Sandra Borghi

La grave denuncia de Fabiola Yáñez sobre el expresidente Alberto Fernández por violencia de género disparó una serie de internas y conflictos en diferentes sectores. Más allá de los protagonistas centrales de la problemática, se detonaron otras situaciones que generaron fuertes cruces, como el que sostuvieron Sandra Borghi y Vanesa Noble Herrera.

Luego de salir a la luz el conflicto entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, Borghi enfrentó las críticas que recibió por su acercamiento a la exprimera dama. Se la cuestionó mucho, por lo que la periodista salió a dar la cara.

"Orgullosa del medio al que pertenezco y de haber obrado de buena fe", explicó. Luego de un extenso descargo, donde explicó que no había ninguna estrategia oculta, escribió: "Sólo hice mi trabajo, como lo hago desde 25 años, con la misma pasión de siempre y con la frente bien alta".

Sin embargo, entre los comentarios del posteo apareció el nombre de Vanesa Noble Herrera, esposa de Felipe Noble, uno de los herederos del Grupo Clarín. Más allá de destacar el profesionalismo de la periodista, la mujer lanzó una feroz crítica que desnudó una intimidad de los manejos internos que había.

"¡Hiciste lo que sentiste! Sos buena profesional, ¡sin dudas! Ahora tema frente bien alta: la infinidad de remises que te pagamos, sin corresponderte, del Grupo Clarín, para tus hijos, tu mamá y demás, eso en mi barrio (Belgrano) ¡se llama avivada! La última parte de tu mensaje para mí no va. Bendiciones", le comentó en la publicación, explotando un escándalo.

Luego de esta picante acusación de Vanesa hacia la periodista por realizar supuestos gastos millonarios en viáticos para ella y para su familia durante años, se filtraron nuevos chats que demuestran que el conflicto continúa. Todo se dio a conocer en A la tarde, donde Cora Debarbieri dio detalles de la conversación que tuvo con la mujer.

“Una lástima que nadie le haya llamado la atención en todos estos años y que ella haya obrado así. Mirá, la dueña yo no soy. Con Felipe, que estamos hace 24 años juntos, es uno de los dueños del Grupo dentro del cual está el Canal (se ve que Sandra no sabe)”, comienza explicando en el mensaje.

“Hay más socios (Marcela Magnetto, Aranda Pagliaro) y en el futuro mis hijos y los hijos de los otros socios. Te decía que yo no soy dueña, pero no me gusta que se aprovechen (ese dinero se podría haber usado para comprar comida a la gente que no tiene para comer)”, siguió detallando Noble Herrera.

Luego la producción del programa de Karina Mazzocco se comunicó por teléfono con la mujer y se le preguntó si el trabajo de Borghi estaba en riesgo. “No, de ninguna manera”, aseguró, descartando que toda esta situación pueda terminar en algún despido del Grupo Clarín.

“Los que me conocen saben que soy una persona que nunca hablo, pero cuando hablo no filtro. Muchos años me guardé muchas cosas por distintas circunstancias de la vida. De un tiempo a esta parte empecé a decir lo que yo sentía, mi ideología, que me molestaba y qué no. Soy un ser humano como cualquiera de ustedes y por haberme casado con Felipe no significa que yo me tengo que callar o que no me puedo quejar de algo o hacer un comentario”, dijo Vanesa en su descargo.

Luego, particularmente apuntando al conflicto con Sandra, contó: “Lamentablemente ese día me levanté y en vez de no escribir nada, como muchas veces lo hago, escribí e hice ese comentario. Nada personal con Sandra, si hubiese sido otra persona también lo hubiese escrito, pero yo conozco ese tema desde hace muchos años”.

Y sentenció: “Sé que en su momento han hablado una que otra vez con algunos empleados, a algunos los han echado, algunos ya no están más, que descansen en paz, en fin. Como veo que esto seguía no me parecía bien que alguien hable de la frente alta cuando yo se cosas que no me parecieron”.