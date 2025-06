El abrazo necesario: Actitud Pandora defiende la trayectoria del INT y el teatro local

El teatro independiente de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly se encuentra en pie de lucha, canalizando su resistencia a través del ciclo "Abrazate a Junio". Esta iniciativa, que se extiende a nivel federal, busca visibilizar y respaldar la vital labor del Instituto Nacional del Teatro (INT). "Abrázate a Junio nace un poco por lo que estamos viviendo con lo que presentó este presidente de tratar de aniquilar al INT", explica Alfaro Valente, referente de Actitud Pandora.

En una entrevista realizada en el programa Radio C, por Petroleros Jerárquicos Radio (106.1) y Youtube @sudestadacines, Valente subraya la importancia de este "abrazo" colectivo para darle "el apoyo de cada punto del país" y hacer visible el impacto del Instituto. "Estamos en lucha", afirma, recordando la amenaza inicial con la Ley Ómnibus, y enfatizando la necesidad de proteger una institución con casi 30 años de funcionamiento.

UNIDAD Y VISIBILIDAD: LA ESTRATEGIA DEL TEATRO LOCAL

Tras una asamblea que congregó a artistas de Comodoro Rivadavia, se consolidó la convicción de que "tenemos que estar más unidos que nunca y visibilizarlo grupalmente". Así, desde cada sala y cada grupo teatral, se promueve el apoyo al INT, identificado con un logo distintivo. Actitud Pandora, por su parte, se suma a este "abrazo a la cartelera", buscando no solo el respaldo del público, sino también su comprensión sobre la importancia crucial del Instituto Nacional del Teatro. "También el público sabe y entiende qué es el Instituto Nacional del Teatro", añade Valente.

"LA BENDICIÓN": UN EJEMPLO CONCRETO DEL VALOR DEL INT

La obra "La Bendición" es un testimonio contundente del impacto positivo del INT. Con cuatro años en cartelera, esta pieza ha logrado una trascendencia notable gracias al apoyo del Instituto. "Pudimos participar de la fiesta provincial del teatro, pudimos viajar a la fiesta nacional del teatro", detalla Valente. La obra, que continúa conmoviendo al público, es un claro ejemplo de la calidad del teatro local y de cómo el INT facilita su difusión y reconocimiento a nivel nacional. Valente destaca que el objetivo de Actitud Pandora es mostrar la excelencia de los artistas de la región: "No todo lo que viene de afuera es bueno, sino que tenemos muchos actores, muchas actrices, muchos músicos, muchos artistas que son de gran nivel".

Para Valente, el ciclo "Abrazate a Junio" representa una "lucha por lo que tenemos". Si bien el INT no cubre la totalidad de las actividades, "colabora y ayuda a que el teatro viva en cada pueblo y en cada rincón del país". La ausencia del Instituto, asegura, tendría un impacto devastador en todos los sentidos, no solo en lo económico. "El festival Ramal Teatro, que hace dos meses fue nuestra segunda edición. Sin una colaboración del INT no lo podríamos haber hecho", explica. Además, resalta que el INT fomenta la unión y el intercambio entre grupos de distintas localidades, redes que consideran "fundamentales".

Actitud Pandora, conformada por Alfaro Valente y su pareja y compañero Gonzalo Dato, nació de un gran desafío personal y profesional: "dos locos que renunciamos a nuestros trabajos para dedicarnos 100% a esto". Tras ocho años, el logro es innegable, con cada función atrayendo a nuevos espectadores y el boca a boca como motor principal. Ante la crisis actual, el aprendizaje más valioso ha sido la unión: "Ahora es cuando tenemos que estar más unidos para esto, para luchar desde el lugar de cada uno, pero siempre unidos".

Para concluir, Alfaro Valente elige abrazar un momento específico en la trayectoria de Actitud Pandora: el día en que Silvia Araujo le presentó el texto de "La Bendición". "Es un texto que yo amo hacer, amo interpretar y fue también un puntapié para que Pandora hoy pueda ser lo que es", finaliza, destacando la profunda conexión con esta obra que marcó un antes y un después para la compañía.

CICLO DE TEATRO "ABRAZATE A JUNIO" EN ACTITUD PANDORA

Este mes, el Ciclo Íntimo Pandora se suma junto a artistas de Comodoro y Rada Tilly al #abrazoalint en defensa de su autarquía y federalismo. La Ley Nacional del Teatro funciona y es ejemplo de institucionalidad democrática. ¡Defendamos la Ley!

Funciones próximas:

La Bendición: Viernes 14 de junio, 21:00 hs.

Black Flamingo: Jueves 20 y viernes 21 de junio, 23:30 hs.

Mate a un tipo: Jueves 27 de junio, 21:00 hs.

Lugar: Sala Actitud Pandora. Viamonte 974, Comodoro Rivadavia. Reserva tu entrada por WhatsApp: 2974161200

UN DECRETO QUE AMENAZA LA AUTONOMÍA TEATRAL

La preocupación en el sector teatral se intensificó con la publicación de un nuevo decreto gubernamental que busca modificar la Ley Nacional del Teatro 24.800, creada en 1997 con el objetivo de construir un teatro federal y accesible en todo el país. Según Valente, esta medida implica que el Instituto Nacional del Teatro (INT), actualmente autárquico, perderá su independencia. La pérdida de la autarquía del INT no solo afecta a los creadores, sino que la principal perjudicada es la comunidad.