Su realizador, Dean Deblois, es también responsable de esta nueva versión. En la Isla Berk, donde vikingos y dragones han mantenido una amarga enemistad durante generaciones, Hipo es un muchacho diferente a los demás, tanto que desafía siglos de tradición haciéndose amigo de un dragón Furia Nocturna. Ese vínculo desvelará la verdadera naturaleza de los dragones, poniendo a prueba los cimientos de la sociedad vikinga. Y cuando surge una ancestral amenaza que pone en peligro tanto a vikingos como a dragones, la amistad de Hipo con el dragón será la clave para forjar un nuevo futuro. Juntos, deberán recorrer la delicada senda hacia la paz, volando más allá de los límites de sus respectivos mundos y redefiniendo para siempre el significado de ser un héroe y un líder.

Ver dragones cobrando vida en pantalla tiene algo de mágico que no se puede expresar con palabras, una mezcla de mito y maravilla que emociona al niño que todos llevamos dentro. Pocas historias han capturado esa magia con tanta maestría como la saga de “Cómo Entrenar a Tu Dragón”, adaptación de los libros best seller de la escritora Cressida Cowell. Desde el estreno de la primera película, la trilogía ha redefinido la narración animada a través de una extraordinaria fusión de esencia artística y emociones. Más allá de su éxito de crítica y en taquilla, la saga se ha convertido en un fenómeno cultural, transformando mitología antigua en una historia que conecta profundamente con la humanidad moderna. Ahora, con la saga imaginada en acción real, este universo busca expandir su legado, explorando nuevas posibilidades creativas y creando dragones que resulten más tangibles que nunca.

DeBlois ha declarado: “Decidí revisitar “Cómo Entrenar a Tu Dragón” porque ofrecía una oportunidad extraordinaria. No solo era dirigir una película de acción real, sino también regresar a un mundo que había echado muchísimo de menos. Estos personajes y este universo ya forman parte de mí, y ahora podemos volver a hacer que cobren vida con tal autenticidad y convicción que, cuando el público se adentre en este mundo, no querrá marcharse”. El enfoque de DeBlois combina un espectáculo asombroso con un profundo nivel de conexión emocional. “Siempre me han atraído las historias que imprimen significado a momentos de asombro”, dice.

Su enfoque se centra en explorar la tensión entre la tradición y el cambio. “En los libros de Cressida Cowell, vikingos y dragones compartían una historia complicada; son tanto enemigos como aliados”, dice. “Nuestra historia se centra en el momento en el que esa relación comienza a cambiar. Hipo se convierte en el primero en romper con las tradiciones de su aldea y ver a estas criaturas no como enemigas, sino como posibles aliadas. Es un salto de fe que lo cambia todo. Creamos un mundo donde la amenaza de los dragones une a gente de trasfondos enormemente distintos. Es una historia sobre encontrar terreno común frente al miedo”.

CINE COLISEO (sab 14, dom 15 y lun 16 de Junio)

15:45 Hs. CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN (2D doblada)

21:30 Hs. CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN (2D doblada)

CINE COLISEO (jue 12, vie 11, mar 17 y mie 18 de Junio)

21:30 Hs. CÓMO EN TRENAR A TU DRAGÓN (2D doblada)

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 12, vie 11, mar 17 y mie 18 de Junio)

19:15 Hs. CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN (2D doblada)

Origen: Estados Unidos

Título original: How to Train Your Dragon

Año: 2025

Género: Fantasía, aventuras

Formato: 2D Duración: 2 horas 6 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha técnica:

Director: Dean Deblois

Guión: Dean Deblois en base a los libros de Cressida Cowell

Producción: Dean DeBlois, Marc Platt, Adam Siegel

Música: John Powell Fotografía: Bill Pope

Montaje: Wyatt Smith

Reparto:

Mason Thames (Hipo Horrendo Abadejo III), Nico Parker (Astrid Hofferson), Gerard Butler (Estoico el Vasto), Nick Frost (Bocón el Rudo), Gabriel Howell (Patán Mocoso Jorgenson), Julian Dennison (Patapez Ingerman), Harry Trevaldwyn (Brutacio Thorston), Bronwyn James (Brutilda Thorston), Ruth Codd (Phlegma la Feroz)