El alarmante posteo de Lowrdez sobre su expareja, denunciado por violencia

La ex Bandana le pidió disculpas públicamente a Leandro García Gómez y generó preocupación en su entorno.

Lowrdez, la exintegrante de Bandana, llamó la atención de todos sus seguidores y de su entorno al realizar un posteo en su cuenta de Instagram pidiéndole disculpas a su expareja Leandro García Gómez, a quien había denunciado por violencia de género hace tres años atrás.

En el 2022, la cantante había subido una foto suya donde se le podía ver la cara moretoneada con el comentario: “Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, denuncien, no tengan miedo". En ese momento, ella se encontraba conviviendo desde el año 2019.

Además, había narrado: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

¿Cuál fue el posteo de Lowrdez sobre su expareja?

Sin embargo, actualmente, publicó una imagen de ella abrazada a García Gómez y reflexionó: "He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje… Soy humana, no perfecta, como cualquier otra persona. Nosotros tenemos que ser el cambio que quiere ver en el mundo".

"Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme", concluyó generando temor en las amigas de la vocalista ya que temen que él se haya vuelto a contactar con ella.

De todas maneras, Puro Show (El Trece) logró hablar con Lourdes Fernández y explicó: "Estoy con un proceso en el que me estoy por operar y la verdad que, recapacitando sobre varias cosas que me sucedieron. Quiero agradecer a los que estuvieron y, capaz por un momento, se define algo que no está bueno. Es otra perspectiva".

Por otro lado, Pochi habló con una de sus amigas, quien le indicó: "En el entorno tenemos miedo de que le pase algo, creemos que no fue ella la que escribió el mensaje (en Instagram). No es algo que ella escribiría".