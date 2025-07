El Bicho Gómez sale a defender a Marcelo Tinelli en medio de las críticas

Todo comenzó cuando se filtró que LaFlia Contenidos, la productora de Tinelli, enfrentaba problemas económicos que habrían derivado en falta de pago a sus empleados. Aunque el conductor emitió un comunicado oficial asegurando que las "obligaciones económicas" ya estaban saldadas y que no se estaba cerrando la productora, figuras como Luisa Albinoni y Flor Peña se sumaron a las denuncias, afirmando que se les adeudaban varios meses de trabajo.

Ante esta situación, muchos aprovecharon para criticar a Tinelli. Sin embargo, El Bicho Gómez, conocido por su trabajo en sus programas, salió a defenderlo públicamente. "Yo tuve la suerte de tener mucha libertad en todos los trabajos que tuve", comenzó, para luego destacar la generosidad de Tinelli con muchas personas del medio artístico.

Aunque admitió no estar al tanto de la situación económica de LaFlia, Gómez no dudó en señalar: "Hay gente que le debe su carrera (a Tinelli), ha dado trabajo a algunos por 20 o 25 años. Es muy fácil cachetear al que cae en desgracia". Con estas palabras, el humorista exigió a sus colegas ser más considerados con el conductor.

A pesar del apoyo, El Bicho Gómez reconoció la gravedad de la falta de pago, mostrando empatía con los afectados. "No me gusta pegarle al que está mal, no me parece correcto, pero sí creo que lo correcto es que si tiene deudas, las pague. Seguramente las pague", concluyó, dejando en claro su posición.