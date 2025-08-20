La función será este viernes 22 de agosto a las 21 horas en El Rincón Cultural, con entrada gratuita. La película del reconocido director colombiano aborda con crudeza la violencia de género en contextos marginales.

El Club de Cine proyecta La mujer del animal de Víctor Gaviria

El Club de Cine Comodoro invita a la comunidad a una nueva proyección este viernes 22 de agosto a las 21 horas en El Rincón Cultural (Antonio Di Benedetto 88, Cordón Forestal). En esta ocasión se exhibirá La mujer del animal, del cineasta colombiano Víctor Gaviria, con entrada libre y gratuita.

Con una duración de 120 minutos, la película retrata la violencia de género y las dinámicas de opresión que sufren muchas mujeres en ámbitos conservadores y vulnerables. Se trata de una obra que, desde su estreno, generó impacto por la dureza de su relato y la profundidad de su mirada social.

Además, durante la velada los asistentes podrán disfrutar de un buffet con opciones a precios accesibles.