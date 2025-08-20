El Club de Cine proyecta La mujer del animal de Víctor Gaviria

El Club de Cine Comodoro invita a la comunidad a una nueva proyección este viernes 22 de agosto a las 21 horas en El Rincón Cultural (Antonio Di Benedetto 88, Cordón Forestal). En esta ocasión se exhibirá La mujer del animal, del cineasta colombiano Víctor Gaviria, con entrada libre y gratuita.
Con una duración de 120 minutos, la película retrata la violencia de género y las dinámicas de opresión que sufren muchas mujeres en ámbitos conservadores y vulnerables. Se trata de una obra que, desde su estreno, generó impacto por la dureza de su relato y la profundidad de su mirada social.
Además, durante la velada los asistentes podrán disfrutar de un buffet con opciones a precios accesibles.