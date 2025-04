El Colo Mac Allister contó cómo Andrés Fassi, el presidente de Talleres, lo estafó

Andrés Fassi es reconocido en el ambiente del fútbol por ser el presidente de Talleres de Córdoba, pero además es sabido que es un hábil empresario y que es propietario de algunos equipos en el fútbol mexicano. Sin embargo, ahora su nombre se vio manchado por unas explosivas declaraciones de Carlos Mac Allister por una supuesta estafa.

La denuncia pública y mediática que realizó el ex defensor y padre de Alexis Mac Allister explotó en el ojo público, contando que en el pase del defensor pampeano Tomás Palacios al Inter de Milán, el mandatario de la T cordobesa desconoció su firma y lo terminó engañando en un negocio millonario que lo involucraba a él.

La explosiva denuncia de Mac Allister contra Andrés Fassi

Hace un tiempo Talleres dio a préstamo a un defensor pampeano a Independiente Rivadavia para que tenga los minutos que no tenía en la T. Su nombre es Tomás Palacios, quien luego de un par de partidos en el club mendocino fue vendido al Inter de Milán. Detrás de esto hay una historia entre Carlos Mac Allister y Andrés Fassi que no se conocía.

En el programa F90, el cual se emite por ESPN todos los mediodías, habló la victima de esta historia, el Colorado Carlos Mac Allister. El trasfondo y la deuda de Andrés Fassi, desconociendo un contrato, por la venta del juvenil jugador de 21 años, Tomás Palacios, quien fue vendido al Inter y actualmente está a préstamo en el Monza.

Antes de llegar a Talleres jugaba en Costa Brava de General Pico, La Pampa. En 2020 llega a la T acercado por Carlos Mac Allister, también pampeano. El ex Boca y el presidente de Talleres firmaron un contrato de transferencia por los derechos federativos, según contó Mac Allister. Pero cuando el Colo fue a reclamarle el contrato el mandamás de la institución cordobesa, este lo desconoció.

Por este motivo, el padre de Alexis lo criticó duramente :“Yo pensé que era una persona íntegra”. Además, después se refirió a lo que sucedió: “Hace unos años nosotros le mandamos un jugador, firmamos un convenio, el jugador fue transferido a un equipo italiano y, cuando fuimos con el convenio, dice que desconoce la firma. Vos imaginate si yo, con años de trayectoria, voy a inventar un contrato”.

Mac Allister durísimo contra el presidente de Talleres

Y luego siguió duro con Fassi: “No es la primera vez que pasa. Ya ha tenido problemas con otros clubes, a los cuales no les ha pagado los derechos que les corresponde. La verdad que me quedé muy mal. Cuando suceden estas cosas, digo Che, no respetan nada. Me parece una falta de respeto”.

Además, el padre del campeón del mundo y jugador del Liverpool aclaró que fue Fassi el que lo estafó, no Talleres. Por lo pronto, el defensor pampeano tampoco pudo hacer pie en el Monza por el momento, aunque en el último tiempo surgió el rumor de que era seguido por Scaloni.