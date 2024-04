El comentario "racista" de Gerard Piqué a María Becerra

Con soberbia y orgullo, Gerard Piqué incomodó a María Becerra en medio de una entrevista. Es que el ex futbolista y ex pareja de Shakira habló con desprecio de Bolivia, por lo que en las redes lo tildaron de “racista y xenófobo”, e incluso sus compañeros en la Kings League lo ubicaron marcándole que fue “un irrespetuoso”.

María Becerra brindó un recital en la presentación de Kings League en España, la cual tiene a Gerard Piqué como el empresario y creador de la misma. Luego de que la artista argentina cantara sus canciones, el ex de Shakira realizó algunas preguntas pero quedó muy mal parado.

"¿Próximas citas para todo el mundo, para que te puedan ir a ver?”, comenzó consultando. A lo que la cantante argentina respondió: “Ahora voy a estar en Bolivia dando dos shows”. Seguida de su respuesta, el español sorprendió a la hora de hablar con desprecio de ese país: "Joder, a ver quién va a Bolivia".

En ese momento se respiraba la tensión por sus dichos, a lo que María Becerra, muy incómoda, intentó salir de esa situación: "Nos está viendo gente de todos lados". Sin embargo, Gerard Piqué no se bajaba de su soberbia, por lo que continuó: “La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid. ¿Bolivia? ¡Joder!".

Mostrando educación y tratando de no quedar pegada a los malos modales del ex futbolista, la artista se mantuvo firme en su postura: "Bolivia, Bolivia de nuevo, México y acá en España, nada”. Ante esta situación, el ex de Shakira no sólo recibió reproches de todo el mundo, sino que también lo hizo por parte de sus compañeros de la Kings League.

“Has sido un maleducado y desagradable”, le marcó Ibai Llanos, el reconocido streamer español. Sin embargo, Gerard Piqué seguía con su arrogancia: “No sabes lo que me la pela, a otro nivel”. Por lo que su compañero se plantó para ubicarlo: “Que te la pele no exime de que has sido un irrespetuoso”.

“No fui un irrespetuoso, y no lo quise ser. Sabía que ella (María) tenía una gira en España y pensé que iba a decir los conciertos de Santander, Madrid, etc. Pero dijo ‘Bolivia’ y yo le respondí ‘joder, ¿Bolivia’?”, intentó explicar.