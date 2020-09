El desesperado pedido de una enfermera al gobernador Arcioni

Ante El Patagónico, la enfermera - de la cual se resguarda su identidad por obvias razones, aunque dejó acreditada la misma ante este medio-, describió el complicado presente del personal de la salud en la ciudad petrolera que hasta este miércoles sumo su 19º muerte por Coronavirus.

La preocupación no es solo porque el porcentaje de ocupación de camas que aumenta a diario en la ciudad, sino también por algo mucho más importante: el recurso humano, qué en medio de la pandemia, hace esfuerzos inalcanzables y sin cobrar sus sueldos en tiempo y forma.

“Me toca estar desempeñando mi profesión con una impotencia y una frustración indignante. Y no es tanto por la pandemia. Sabe ¿por qué?, porque el enfermero sabe convivir con la muerte, sabe convivir con el sufrimiento, sabe convivir con todas las enfermedades que a usted se le puedan ocurrir” destacó enfermera en el escrito que envió El Patagónico.

La mujer cerró con un dramático pedido: “Ya no sé qué más hacer realmente. No tenemos ni tiempo, ni fuerza para hacer movilizaciones”.

SU RELATO COMPLETO

“Carta de una enfermera al Sr. Arcioni:

Hace doce años que trabajo de lo que estudié en la UNPSJB. Donde además de los 3 años de carrera, estudié 2 años más de la licenciatura.

Estudié ésta carrera porque siempre me incliné por la salud. Mi idea era estudiar medicina, pero no estaba la carrera en Comodoro, así que las realidades de la vida me llevaron a estar hoy, donde me toca estar.

Me toca estar desempeñando mi profesión con una impotencia y una frustración indignante. Y no es tanto por la pandemia. Sabe ¿por qué?, porque el enfermero sabe convivir con la muerte, sabe convivir con el sufrimiento, sabe convivir con todas las enfermedades que a usted se le puedan ocurrir. Es por eso que éste virus, es uno más, de los tantos virus que flagelan al ser humano y que el enfermero está preparado para combatir.

La capacidad de aguante del enfermer@ es indescriptible. Solo entre enfermer@s entendemos a lo que me refiero.

El enfermer@ es quién permanece las 24 hs del día los 365 días del año al lado de aquella persona convaleciente, adolorida, enferma. Para el enfermer@ no hay feriado, no hay fin de semana, no hay cumpleaños.

Por eso le vuelvo a repetir... el Covid no es el problema más grave para nosotros.

El problema más grave hoy, es su apatía, su insensibilidad y su falta de respeto para con todos los trabajadores de la salud.

Usted viene incumpliendo desde hace 3 años con el pago en tiempo y forma de nuestros salarios (ni hablar de los sueldos miserables que percibimos los enfermer@s).

Usted es el responsable del peor mal que afecta a tantos colegas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y no me vengan con los gobiernos pasados porque soy enfermera, no política!! A mí me enseñaron que el que está de guardia es el que tiene que actuar y resolver!!

Necesitamos nuestros sueldos!!.

Entiendo que el resto de los estatales también necesitan sus salarios. Pero le digo algo, desde que empezó toda ésta cuarentena nosotros nunca pudimos quedarnos en nuestras casas, por el contrario, nuestro trabajo se incrementó.

¡Entienda que ya no damos más!! De todo lo más difícil que me ha tocado vivir en ésta profesión, lo peor se llama Arcioni!!”.