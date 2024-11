El desgarrador testimonio de la mamá de Sofía Delgado: "La quería viva y no fue así"

Sofía Delgado, la joven de 20 años que permanecía desaparecida desde el 30 de octubre, fue hallada sin vida este viernes en un camino rural de la localidad de Ricardone, provincia de Santa Fe. Su madre, Claudina, fue contundente en su pedido de Justicia y la pena para los asesinos: “No quiero a ninguno con menos de cadena perpetua”. Por el femicidio hay cinco detenidos.

En horas de la madrugada, tras una serie de allanamientos y rastrillajes ordenados por el fiscal Carlos Ortigoza, quien está a cargo de la causa, la PDI y la Policía de Santa Fe encontró el cuerpo de Sofía Delgado atado de pies y manos, envuelto en aislante térmico y dentro de una bolsa de construcción, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Tras el trágico hallazgo, el cuerpo de Sofía fue traslado al Instituto Médico Legal de Rosario donde se espera que se le realice la autopsia bajo protocolo de femicidio. Desde allí, Claudina, su madre, exigió "una justicia que marque precedentes".

“Lo único que puedo decir es gracias por el acompañamiento y pedir justicia”, exclamó Claudina y exigió: “Quiero una justicia que marque precedentes, no que les den tres años y salgan en dos. No se puede seguir jugando con el dolor de los padres ni con la vida de cualquier mujer. Si no nos ponemos serios, entonces nada tiene sentido. ¿Para qué todos esos discursos y relatos si las cosas siguen pasando? ¿Dónde está la Justicia? ¿Dónde están los protocolos?”, pronunció la mujer en medio del dolor por la muerte de su hija.

Claudina participó activamente de la búsqueda de Sofía desde el 30 de octubre, cuando había sido vista por última vez en su casa de San Lorenzo. La mujer recorrió el barrio y la zona de Puerto San Martín al tiempo que se realizaron marchas para pedir por la aparición de la joven.

“Por mi hija voy a hacer lo que tenga que hacer, no importa lo que sea. Yo la quería viva y no fue así. Entonces no quiero que me vengan con que no se puede, que hay que respetar esto, porque a mi hija no la respetó nadie, ¿entendés? ", exclamó. “Entonces quiero justicia, perpetua, que entiendan que no se puede seguir matando y descartando gente".

"Quiero que se pongan los pantalones, no vaya a ser cosa que tenga que perder más tiempo esperando algo de justicia que después no va a llegar o va a llegar a medias. Quiero que marquen un precedente para que el próximo que quiera hacerle daño a una piba lo piense. No podemos seguir boludeando con estas cosas ni tomándolas a la ligera", reiteró.

Respecto a los detenidos, Claudina pidió “que no les tiemble la mano a los jueces, a los fiscales, que la Policía siga avanzando en búsqueda de pruebas acusatorias para todos” y expresó: "Si no colaboraste, sos culpable y si sos culpable te quiero preso toda la vida, porque no hay que ser tan inhumano".

El caso tiene hasta el momento cinco detenidos. A los dos primeros sospechosos arrestados el martes e identificados como A.J.B., de 35 años, y M.L., su esposa de 29, esta madrugada se sumaron las detenciones de dos hombres, identificados con las iniciales E.M. y B.N., y de otra mujer de nombre N.P. Para la Justicia, todos tuvieron un rol específico en la desaparición y posterior femicidio de Sofía Delgado.