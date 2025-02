El día que Dalma le arruinó a Diego un momento íntimo con Salma Hayek

En una entrevista en el canal de streaming Bondi Live, Dalma Maradona, la hija mayor de Diego Maradona, recordó una anécdota que nunca deja de causar revuelo: el día en que, debido a un ataque de celos en el Festival de Cine de Cannes de 2008, arruinó un posible romance entre su padre y la actriz mexicana Salma Hayek.

El Festival de Cannes de 2008, como es costumbre, fue una celebración del cine internacional y un encuentro de estrellas de diferentes mundos. Diego Maradona, en ese entonces uno de los deportistas más mediáticos y admirados, asistió al evento acompañado de Dalma.

En la fiesta organizada cerca del hotel donde se hospedaban, El Diez y su hija compartieron momentos con figuras como Javier Bardem y Salma Hayek. Dalma, que en ese entonces tenía 20 años y ya aspiraba a incursionar en el mundo del cine, recordó que se sintió atraída por la conversación con el actor español Javier Bardem, quien estaba presente en la misma fiesta. Pero, al girarse, se encontró con una escena que la dejó completamente desconcertada: su padre bailando animadamente con la actriz de películas como Del crepúsculo al amanecer; La balada del pistolero y Frida, además de una de las mujeres más bellas y famosas de Hollywood en ese momento.

La hija de Claudia Villafañe, que en su juventud se describía como una persona celosa, no dudó ni un segundo en intervenir ante lo que percibió como una amenaza a la relación cercana que mantenía con su padre. Ella misma reconoció que en esa época tenía una personalidad algo posesiva: “Era muy celosa”, confesó.

Fue entonces cuando decidió ir a hablar con su padre. La joven, sintiendo una necesidad de controlar la situación, le dijo: “Papá, me voy, no me vas a dejar ir sola hasta el hotel”. Tomó el brazo de su padre y lo arrastró fuera de la fiesta.

La situación no terminó en ese momento. Al llegar al hotel, Maradona no se cambió de ropa e intentó esperar a que su hija se durmiera. Sin embargo, Dalma decidió permanecer despierta toda la noche para asegurarse de que él no saliera nuevamente. Según su relato, Maradona terminó cayendo rendido de sueño, poniendo fin a lo que podría haber sido una noche de diversión para él, pero también la posibilidad de un nuevo capítulo en la vida sentimental de Diego.