El escándalo de Jésica Cirio y Martín Insaurralde llegó al final

El 2023 seguramente habrá sido uno de los peores años en la vida de Jésica Cirio, ya que tras el escándalo donde se vio envuelto su ex marido Martín Insaurralde, quien fue descubierto que la engañó con Sofía Clérici, también tuvo su duro divorcio y además fue puesta contra las cuerdas con la ley por el patrimonio de su ex.

Tras eso, la modelo dejó un mensaje en sus redes sociales, donde escribió: “Quiero recibir este 2024 con mucho amor y energía positiva”. Lo más llamativo fue que, a pesar de los conflictos, su exesposo le dejó un “me gusta” en las fotos.

El gesto de Insaurralde para Cirio también fue curioso porque ambos no se siguen en sus respectivos perfiles de la red social. Sin embargo, él no dudó en reaccionar a las postales donde aparece tanto su expareja como Chloe, la hija de seis años que tienen en común.

“Gracias por estar siempre del otro lado apoyándome. ¡Felicidades! Que reciban el año con una sonrisa”, les deseó Jesica a sus casi 4 millones de seguidores. En las fotos posó sonriendo junto a la pequeña y recibió todo tipo de comentarios.

EL MENSAJE AL DESPEDIR EL AÑO

Año intenso para Jesica Cirio a nivel laboral, pero sobre todo personal. A solo dos semanas para el inicio del 2024, la conductora publicó un balance de su año en su cuenta de Instagram y apuntó, sin mencionarlo, contra Martín Insaurralde por su escándalo con Sofía Clerici.

“Este año me llevo unas cuantas lecciones conmigo. Me he caído, he llorado, he sido fuerte y en todo momento conseguí salir adelante, pese a haber vivido decepciones por parte de ciertas personas”, comenzó escribiendo en sus historias.

Acto seguido, indicó: “Pese a los malos momentos y los días difíciles, nunca me rendí y seguí luchando para ser mejor. Este año le he dado lo mejor de mí a personas que no lo merecían, he visto hipocresía y doble cara de gente que no esperaba, logré irme de aquellos lugares que no eran para mí, dejé de darle importancia a lo insignificante y en todo momento tuve esa fuerza interior para volver a empezar de nuevo, para dedicarme tiempo y centrarme en mí sin importar lo que digan los demás”.

Por último, Cirio concluyó: “Este año me he dado cuenta de lo que soy capaz de lograr, me he dado cuenta que he aprendido más de lo que esperaba y que he progresado bastante. Ya sean buenos o malos momentos, ha sido un buen año porque puedo decir que ahora soy mejor”.