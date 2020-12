El fiscal Gelvez confirmó la denuncia que involucraría a un diputado nacional

El fiscal federal de Rawson, Fernando Gelvez, ratificó este miércoles que investiga posibles irregularidades en torno al negocio de la pesca en Rawson que involucraría a actuales y ex funcionarios provinciales, así como a un diputado nacional que habría apelado a influencias para flexibilizar controles de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri.

“El viernes me llega un sobre por vía postal con una carta-denuncia anónima de una persona que dice ser mujer y su redacción es similar a lo que presenta el lunes el ministro (Federico) Massoni, a quien la información le llegó por un CD que presentó, siempre por una persona de sexo femenino que adjuntó fotocopias que da sustento a la denuncia”, confirmó este miércoles el funcionario judicial.

Añadió que ya se inició la correspondiente investigación penal en el Juzgado penal 2 de Rawson y que el martes tomó las primeras medidas al respecto. Lo que se denuncia es que “un grupo de personas se dedicaría, como parte de una asociación ilícita, a crear facturas apócrifas en la actividad de la pesca, con empresas financieras que generarían un lavado de activos”.

Aclaró Gelvez en LaCienPuntoUno que “en un proceso penal se investigan hechos que hay que probar”, confirmando que la irregularidad denunciada tendría “un periodo largo” por parte de gente “que vendría actuando desde hace años”.

Apuntó que son empresas que se dedican a la estiba y recordó que “lo importante es describir los hechos y el objeto; la plataforma fáctica con las personas que lo llevan a cabo y luego vienen las calificaciones jurídicas”.

Luego se refirió al papel clave de la AFIP, que “nos podría indicar si hay aprovechamiento ilegal de tributos”.

Luego indicó que “por una cuestión de que estamos en un estado de derecho y el tema es larval, incipiente, habría que dejar que la AFIP realice su tarea de fiscalización y ahí tendríamos el ilícito precedente para el lavado de activos”.

Reconoció que “se han filtrado nombres y empresas, pero yo lo único que puedo decir es que se menciona a ex y actuales funcionarios públicos. Esto podría llegar a conspirar porque en un eventual allanamiento ya estarían avisados”.

Dijo Gelvez que “hay periodistas que me dicen ‘a mí me llegó copia de la denuncia. Evidentemente se ha filtrado y no ha sido de nuestra parte”.

Concluyó indicando que “soy fiscal desde hace muchos años, pero si son 5 las denuncias anónimas que me han llegado en 14 años es mucho. Antes no eran tomadas en cuenta, pero hoy tenemos otras figuras y se admiten, por lo que ya no se declaran nulas, siempre y cuando se verifique el contenido. Yo tengo que investigar. Es un presunto hecho de irregularidad pública, por lo que sin conculcar derechos y garantías constitucionales, hay que investigar y verificar”.