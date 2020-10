El fiscal no apeló y el juicio se hará en febrero

Luego de que el juez Sergio Piñeda rechazara el acuerdo través de un juicio abreviado con el ex secretario privado Gonzalo Carpintero y el ex ministro de Economía, Pablo Oca, la fiscalía decidió no apelar esa resolución y aceptar los términos y plazos del debate oral y público.

Como se recordará, el fiscal Marcos Nápoli pretendía homologar un acuerdo por el cual Carpintero y Oca aceptaban su culpabilidad por enriquecimiento ilícito y partícipe necesario, respectivamente, y quedaban en libertad, teniendo en cuenta que ya estuvieron detenidos el tiempo mínimo que establece la condena que se pretendía fijar.

Eso sí, Carpintero pagaba una multa que consistía en entregar al Estado una casa en Playa Unión, un terreno en Trelew y una camioneta.

Sin embargo, el juez Piñeda rechazó el acuerdo en el marco del juicio abreviado a través de una resolución que se emitió a mediados de septiembre.

Como los plazos se han dilatado en medio de la pandemia, la fiscalía declinó presentar la respectiva apelación y aceptar los términos y plazos del juicio oral y público, previsto para febrero del año próximo.

En el debate quedará sin efecto la declaración de culpabilidad a la que habían adherido Carpintero y Oca y serán juzgados de la misma manera, de acuerdo al principio de inocencia, que rige para los otros siete imputados: los ex funcionarios Diego Correa, Diego Lüthers, Víctor Cisterna, Alejandro Pagani y Martín Bortagaray y los empresarios Pablo Menedín y Martín Castillo.