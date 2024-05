Martín Cárcamo se reunió el domingo con Noelia Alderete, la mamá de la víctima. Resaltó que “el asesino no podría enfrentar un proceso judicial porque es menor”.

El fiscal no tiene dudas sobre quién mató a Gonzalo

El fiscal Martín Cárcamo dio detalles sobre el avance de la investigación del crimen de Gonzalo Guenchur, el estudiante de 17 años asesinado de una puñalada el martes 21 de mayo, cuando aguardaba el colectivo para ir a la escuela en la garita de Rivadavia y Soldado Almonacid.

En diálogo con Radio 3, el fiscal dijo que con Noelia Alderete –mamá de la víctima- “habíamos mantenido previamente algunas comunicaciones telefónicas y en función del funeral de Gonzalo, recién en el día de ayer (domingo) pudimos establecer un contacto personal”.

Agregó que “pudimos explicarle cuál había sido la investigación, cómo se había detenido al que era el autor del hecho del crimen de Gonzalo”. En sus últimas declaraciones públicas, la mujer puso en duda la versión oficial brindada por autoridades judiciales y policiales.

Cárcamo sostuvo que “finalmente pudo tener mayor claridad, mayor certeza respecto al autor del hecho y entiendo que eso le llevó gran tranquilidad a ella”.

Sin embargo, destacó las limitaciones legales debido a la edad del menor implicado (15 años), quien no puede ser sometido a proceso penal.

Para el fiscal, “no quedan dudas respecto al autor del hecho, teniendo en cuenta los testimonios, las cámaras de seguridad, diferentes elementos que fueron recabando desde Fiscalía también y la Brigada. Restan, desde luego, realizar diversas operaciones técnicas tendientes a confirmar esta probabilidad de autoría”.

A pesar de la contundencia de las pruebas, el menor no puede ser procesado debido a su edad, conforme a la legislación vigente. “Un menor de menos de 16 años de edad no puede ser sometido a proceso, no puede ser sometido tampoco a la imposición de regímenes tutelares y eventualmente, en su caso, de una pena”, explicó Cárcamo, citando la normativa que establece esta limitación.

La responsabilidad de abordar la situación del menor recae en otros organismos. “Será en definitiva parte del análisis que deberán efectuar. La responsabilidad definitiva por cómo conducirá su vida en definitiva este menor, y las herramientas con las que cuente para llevar adelante en todo caso esa transición, le corresponden en primer término al Poder Ejecutivo”, señaló el fiscal, destacando el papel del Servicio de Protección de Derechos y la Justicia de Familia.

Respecto a la percepción pública de que “hay un asesino suelto”, Cárcamo consideró que es “una visión reduccionista”, ya que “lo cierto es que efectivamente se pueda castigar al autor de este hecho. De manera tal que por estas características que presenta el régimen penal de menores, le corresponde en definitiva, como lo vengo marcando, a otro órgano del Estado resolver esta situación”.

El funcionario judicial concluyó que “por imperativo de las reglas especiales para menores y adolescentes que establece el Código Procesal Penal y la obligación constitucional que tiene el Ministerio Público Fiscal, el caso por supuesto que va a continuar abierto; se van a realizar todas las medidas de prueba pendientes que hay para llegar a la conclusión de que efectivamente este menor de edad fue quien le quitó la vida a Gonzalo”.