El llamativo pedido del nuevo chofer de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand se vio envuelta en un gran escándalo tras la desvinculación de Marcelo Campos, su chofer durante 30 años. Ahora, Carlos, el nuevo conductor de la conductora, tuvo una reunión para evitar que le suceda lo mismo y Juan Etchegoyen reveló todos los detalles.

¿Cómo fue la reunión entre Mirtha Legrand y su nuevo chofer?

“Me cuentan desde las entrañas del mundo Legrand que Carlos se plantó y empezó a exigir económicamente porque tiene el antecedente de Marcelo”, expresó el periodista en su ciclo de Mitre Live y sumó: “Lo que me dicen a mí es que el flamante chofer de la conductora le pidió a ella o a Nacho, nunca quedó claro quién se encarga del tema plata, que quiere cobrar por hora trabajada”.

Por último, Juan Etchegoyen explicó por qué tomó esta decisión el nuevo chofer de Mirtha Legrand: “Esto lo hace para evitar que le suceda lo mismo que a su colega que trabajaba mil horas según su relato y cobraba muy poco. Carlos trabaja por hora y por eso Mirtha sale menos de su casa en los últimos tiempos”.

¿Qué dijo Mirtha Legrand sobre el despido de su exchofer?

El lunes 7 de abril, la diva asistió al Teatro Colón en el marco de la celebración del 10° Aniversario de la Orquesta Aeropuertos Argentina, y participó de una velada especial junto a su hija, Marcela Tinayre. Como era de esperarse, la prensa le preguntó por la polémica con su exchofer, pero Mirtha no quiso responder. "De eso no voy a hablar", expresó.

Respecto al reclamo que le hizo a su familia por no estar presente junto a ella en una función de "Mirtha, El Mito", la obra de teatro en su honor producida por José María Muscari, la conductora aclaró: "Extrañé que no fueran, pero hubo un desencuentro con los horarios. No fue de mala fe. La familia siempre está unida". Sobre si hubo un cortocircuito con su círculo íntimo a raíz de la desvinculación de Marcelo, manifestó: "En absoluto. Yo no lo despedí. Hablen con Nacho Viale".