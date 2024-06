El "Mini" de Duro de Domar fue internado de urgencia

Luego de dar a conocer el estado de salud de Juan Carlos Velázquez, Teleshow conversó con la hermana del humorista: “Él está delicado, yo estoy con acompañándolo y por ahora no puedo dar mucha información sin su autorización. De todos modos toda la información que salió publicada es correcta. Está internado, salió de terapia intensiva, y mejorando muy de a poco, no puedo agregar nada más. Quiero en nombre de mi hermano agradecer a todos sus seguidores por su preocupación” finalizó Miriam Velázquez.

Juan Etchegoyen dio a conocer la información en su programa (Radio Mitre) y contó cómo está la salud del humorista que se encuentra en terapia intensiva en el Hospital San Isidro de la provincia de Buenos Aires.

“Me acabo de enterar de una noticia que es triste y tiene que ver con Juan Carlos Velázquez, más conocido popularmente como el “Mini” de Duro de Domar que está peleando por su vida”, aseguró el periodista. “En estos momentos se encuentra en terapia intensiva después de haber sufrido una descompensación el fin de semana, se le tapó una arteria y empezó a sentir un dolor fuerte en el pecho, le costaba caminar y respirar”.

El periodista agregó: “Le empezó a agarrar una tos seca al principio y fue empeorando. No te imaginas la desesperación que tenía, incluso me dicen que el sábado le dijo a un familiar ‘hermano llévame al hospital porque no puedo más’”, agregó Etchegoyen sobre el actor.

UN CAMBIO RADICAL

Juan Carlos Velázquez, el actor conocido por el personaje “Mini” en el programa “Duro de Domar”, ha sufrido un cambio radical en su carrera y vida debido a la crisis económica y la pandemia. Aunque alguna vez fue un rostro popular en la televisión argentina, hace tiempo que no aparece en la pantalla chica. Según declaraciones del propio actor, parece que los productores lo han olvidado: “La gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión. Parece que los productores se han olvidado de mí, ese es el tema”, comentó Velázquez.

El actor, que trabajó con figuras como Mauro Viale, Lucho Avilés y Daniel Tognetti, ha tenido que buscar formas alternativas de ganarse la vida. Durante la pandemia, tuvo que dejar de hacer teatro y se dedicó a la venta de productos eléctricos. “Estaba haciendo teatro y con todo esto que recién se está abriendo, por ahora no estoy haciendo nada de nada. Estoy vendiendo lámparas, cables, todo lo que es eléctrico para los comercios, kioscos, almacenes y algunos supermercados”, explicó entonces.

Velázquez también relató su esfuerzo por mantenerse en contacto con su público y adaptarse a las nuevas circunstancias. Declaró que trata de no caer en la pereza o la depresión: “Trato de estar en contacto con la gente para hacer algo además, porque es muy difícil no caer en la pereza, en la depresión. Me piden sacarse fotos y no hay problema. Me preguntan qué estoy haciendo y cuando les cuento que voy por los negocios vendiendo lámparas me piden verlas y me compran. Eso me gusta porque si les vendo a ellos no tengo que andar después tan cargado y ese día termino más rápido”.