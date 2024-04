El misterio acerca de Conan: ¿murió o sigue vivo?

Javier Milei aseguró en la entrevista con CNN en español que sus "hijos de cuatra patas" ya están, efectivamente, en la Quinta de Olivos. Si bien puso fin a un misterio que venía desde hace meses, sembró una nueva duda al hablar de cinco perros, y referirse a Conan. Cabe recordar que ese era el nombre del mastín inglés que falleció en 2017, según contó el periodista Juan Luis González, autor de la biografía "El Loco". ¿Hay otro Conan vivo?

El Presidente habló de sus perros mientras contaba cómo arranca cada día. "En general lo que hago es me subo al carrito de golf ni bien me levanto y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas (sus perros), Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la Quinta. Estoy con ellos aproximadamente una hora y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar", dijo.

El Presidente explicó que sus cinco perros, que son resultado de una clonación que hizo de Conan años atrás, "no pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada". "Usted lo que va a haber es que hay cinco caniles y cinco recreos", sostuvo.

Además, Milei reveló: "Tienen personalidades muy distintas. Por ejemplo, Murray es muy cariñoso pero es muy territorial; Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque; Milton, que además es el más grandote físicamente, en dos patas mide dos metros, a él le gusta solo estar con mujeres, no es ningún tonto; Robert es muy revoltoso, está todo el tiempo haciendo lío, es decir, quizás es el que más se parece a mí en la personalidad; y Lucas es muy cabrón, es como que enseguida se fastidia y se satura rápido".

Las declaraciones de Milei alimentaron más un misterio que él no termina de despejar. Las dudas sobre los mastines ingleses son varias y una de ellas es cuántos ejemplares salieron de la clonación del Conan original, al que el Presidente asegura haber conocido en otra vida en el Coliseo romano.

Las versiones difieren. Hay quienes hablan de 6 y otros de 5. A uno de ellos Milei lo habría bautizado Conan II. Podría ser ese al que se refirió en la entrevista con CNN en español. Pero se dice que ese mastín también murió. Y en la foto en la que se ve a Milei con sus perros sólo aparecen cuatro.