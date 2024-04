El jefe del Correo en Trevelin llevaba 39 años de servicio

El jefe del Correo Argentino en Trevelin, José Hughes, fue despedido de su puesto el pasado viernes, cuando recibió el telegrama de desvinculación, luego de haber trabajado en la firma por 39 años, confirmó su hija a través de las redes sociales.

La mujer escribió sentidas palabras al respecto, en las que transmitió el dolor frente a una situación que califico de "injusta" y con una persona que tenía un "legajo impecable".

"Hoy con lágrimas y con todo el dolor del mundo escribo esto. Como es de público conocimiento mi papá, Jefe del Correo Argentino de Trevelin, fue despedido el día viernes 26/04 después de 39 años de servicio", expresó Giselle Hughes.

Afirmó que "después de haberle dado su vida al trabajo, tantos años, tantas historias, tanto sacrificio para que hoy termine así. Cuánta injusticia, cuánto dolor para alguien como él, en toda su carrera jamás supe ni vi que falte un día o mucho menos que presentara un certificado médico... sí, así como leen, en 39 años no faltó a su trabajo".

"A ese punto respetaba, valoraba y cuidaba su trabajo, como pocas personas lo harían. Su legajo impecable. Miles de historias para contar, toda su gran experiencia, sus ganas de seguir superándose siempre...", continuó.

"Hoy tengo 29 años... nací, crecí y viví toda mi vida viendo laburar a mi viejo, laburar duro, no importaba la lluvia, la nieve el calor. Había que romperse el lomo para sacar adelante su familia... con su enorme bolso lleno de cartas y lo que no entraba había que ingeniarse para llevarlo también y así cumplía su trabajo".

"En casa esperábamos nosotros, su familia... y quizás no tenía el tiempo que hubiera querido tener para disfrutar con nosotros porque el trabajo no terminaba al horario de salida, seguía en casa. Clasificar correspondencia para su recorrido del día siguiente, lo hacía hasta quedarse dormido del cansancio... y así como esto, mil cosas que tuvo que pasar en su laburo, pero no se quejaba, agradecido siempre por su trabajo. Tanto sacrificio, tan leal en su labor. El Correo, su segunda casa", acotó Giselle.

"Hace casi 4 años tengo el honor de trabajar a su lado. Ni en 10 vidas podría parecerme ni un poco a él, no creo que haya alguien tan merecedor de ese laburo como él. Yo le debo la vida y más... me enseñó tanto todo lo que soy y lo que fui es gracias a cada sacrificio suyo... mi Papá, mi maestro, mi guía y mi gran orgullo".

"El día viernes 26 trabajamos por última vez juntos sin saber que iba a ser nuestro último día... ¿alguien puede imaginarse por un segundo lo que es estar cerrando el día laboral y que te llegue una noticia tan terrible como está? No se puede explicar. Se nos cayó el alma, vi al hombre que más amo en este mundo romperse en mil pedazos y decirme que no era cierto, que no podía ser... vi el dolor en sus ojos; cómo le rompieron las ilusiones. Le arruinaron la vida en unos minutos y a nosotros como su familia".

"Estábamos riendo unos minutos antes y nos fuimos llorando, tuve que ver a mi papá después de 39 años como miraba cada rincón de su sucursal, cada rincón de ese lugar tiene algo de él".

"Una historia, un recuerdo. No hay palabras de alivio, no hay consuelo para él. Solo quería jubilarse en su querido Correo".

"Solo quiere laburar y seguir ganándose honradamente su plata. Estamos destrozados. Solo pido que las cosas se reviertan, que esto solo sea una pesadilla y que vuelva a su lugar. Que volvamos a trabajar juntos, como cada día", expresó sobre el final.

"Le pido a la vida y si hay un Dios que no nos suelte la mano. TE AMO PAPÁ VAMOS A SALIR DE ESTA", concluyó.

Fuente: El Chubut